Путин пригласил еще одного иностранного лидера на День Победы в Москву

Путин пригласил на празднование Дня Победы в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Ранее приглашение принял киргизский лидер Садыр Жапаров. Рахмон пока не принял приглашение российского коллеги

Владимир Путин и Эмомали Рахмон, архивное фото (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона на празднование Дня Победы в Москву, сообщается на сайте Рахмона.

Главы государств провели телефонные переговоры и обменялись поздравлениями по случаю наступающего праздника. Обсуждались также двусторонние отношения, вопросы международной и региональной повестки.

Позднее в пресс-службе Рахмона уточнили, что он пока не принял решение, приедет ли на мероприятия в российскую столицу, но будет участвовать в праздновании в Душанбе, сообщает «РИА Новости».

Посетить Москву на 9 Мая собирается президент Киргизии Садыр Жапаров. Он должен приехать на день раньше, у него запланированы переговоры с Путиным. Пресс-служба киргизского лидера отметила, что он не отменит свой визит, несмотря на атаку беспилотников на Кремль ночью 3 мая.

Год назад на мероприятия в честь Дня Победы в Москву не был приглашен ни один иностранный лидер.

В честь Дня Победы в Москве на Красной площади пройдет парад, на нем планируется выступление Путина. Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в параде примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Среди участников парада будут и те, кто был на спецоперации на Украине. В Москве также планируется праздничный салют.

Как заявил Песков, российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности 9 Мая, ведется сложная работа.