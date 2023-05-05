В Таджикистане ответили на приглашение Рахмона в Москву на 9 Мая

Эмомали Рахмон (Фото: Алексей Даничев / ТАСС)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон еще не принял решение о поездке в Москву на 9 Мая, он планирует принять участие в праздновании в Душанбе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу его пресс-службы Абдуфаттоха Шарифзода.

«Президент 9 мая примет участие в церемонии возложения венков к Вечному огню в парке Победы в городе Душанбе», — сказал он.

Президент России Владимир Путин пригласил Рахмона на День Победы в Москву в телефонном разговоре 5 мая.

Посетить Москву на 9 Мая собирается президент Киргизии Садыр Жапаров. Он также проведет переговоры с Путиным за день до праздника. Год назад на мероприятия в честь Дня Победы в Москву не был приглашен ни один иностранный лидер.

В честь Дня Победы в Москве на Красной площади пройдет парад, на котором также планируется выступление Путина. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что параде примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники.