Авиация ЮВО ударила по ВСУ в районе Артемовска

Штурмовая армейская авиация Южного военного округа нанесла удары по ВСУ в районе села Веселое и города Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, украинская штурмовая группа попыталась провести разведку боем на авдеевском направлении, но понесла потери и вынужденно отступила.

Астафьев рассказал, что авиация российской группировки войск «Юг» ударила по пункту управления разведки и складу боеприпасов 81-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки в ДНР, а также по пунктам временной дислокации 50-й и 30-й бригад в населенных пунктах Дружковка и Часов Яр, 53-й и 110-й механизированных бригад возле Ласточкино и Авдеевки.

Кроме того, расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» уничтожил скопление живой силы и военной техники противника в районе Александровки, а расчет зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ — украинский беспилотный летательный аппарат типа «Фурия» возле Верхнеторецкого.

Бои за Артемовск продолжаются несколько месяцев. В середине апреля советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин говорил, что российские военные контролируют около 90% города и вопрос о взятии его под контроль будет решен в ближайшее время. Минобороны в последние недели заявляло о взятии нескольких кварталов города, в том числе силами ЧВК «Вагнер».

В начале мая бизнесмен Евгений Пригожин объявил о выводе к 10 мая бойцов ЧВК «Вагнер» из Артемовска. Он связал это с тем, что «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». После этого о готовности подразделений чеченского спецназа «Ахмат» сменить в городе силы ЧВК «Вагнер» сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Пригожин отмечал, что связывается с представителями руководителя республики для передачи позиций. По его словам, «Бахмут будет взят, несомненно, силами «Ахмата».