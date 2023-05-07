Командующий ВСУ приехал на восток Украины и обсудил оборону Бахмута

Александр Сырский (в центре) (Фото: militarymediacenter / Telegram)

Командующий восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский 6 мая приехал в район ведения боевых действий на востоке Украины и обсудил оборону Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщает УНИАН.

По словам Сырского, не все вопросы можно обсудить дистанционно, поэтому он приехал встретиться с военнослужащими вживую для планирования будущих действий.

Ситуацию на востоке Украины Сырский оценил как «напряженную», но «контролируемую». Во время визита командующего были приняты «необходимые оперативные решения».

Бои за Артемовск продолжаются несколько месяцев. В середине апреля советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин говорил, что российские военные контролируют около 90% города и вопрос о взятии его под контроль будет решен в ближайшее время. Минобороны в последние недели заявляло о взятии нескольких кварталов города, в том числе силами ЧВК «Вагнер».

В начале мая бизнесмен Евгений Пригожин объявил о выводе к 10 мая бойцов ЧВК «Вагнер» из Артемовска. Он связал это с тем, что «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». После этого о готовности подразделений чеченского спецназа «Ахмат» сменить в городе силы ЧВК «Вагнер» сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Пригожин отмечал, что связывается с представителями руководителя республики для передачи позиций. По его словам, «Бахмут будет взят, несомненно, силами «Ахмата».