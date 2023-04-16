Минобороны: бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль два квартала в Артемовске

Минобороны сообщило о взятии под контроль двух кварталов в Артемовске

Накануне Минобороны сообщало о взятии бойцами ЧВК «Вагнер» двух кварталов на южной и северной окраинах Артемовска. По данным министерства, за сутки они освободили еще два квартала в северо-западной и юго-восточной частях города

Артёмовск (Бахмут) (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль два квартала в Артемовске (украинское название — Бахмут), сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении штурмовыми отрядами «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной частях города Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, Минобороны сообщило об отражении контратак ВСУ в направлении Малоильиновки, а также районе населенного пункта Сакко и Ванцетти в ДНР.

О том, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои за центральную часть Артемовска и вытесняют силы ВСУ к западным окраинам города, Минобороны сообщало 11 апреля. «На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения воздушно-десантных войск», — говорилось в сообщении.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда же утверждал, что под контролем российской стороны находится более 80% города. Накануне, 15 апреля, министерство сообщало о взятии бойцами ЧВК «Вагнер» двух кварталов на южной и северной окраинах Артемовска.

Артемовск — город в ДНР, расположенный на Бахмут-Торецкой возвышенности на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Его население до начала конфликта составляло около 70 тыс. человек. Город служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе.

В конце марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины признали «частичный успех» российских войск при штурме Артемовска. Президент Владимир Зеленский не раз отмечал, что в городе наблюдается очень сложная обстановка. В случае «еще более горячих событий и опасности потери личного состава и окружения» будут приняты «правильные решения», говорил он в начале апреля.

Пентагон считает роль Артемовска скорее символической, чем стратегической. Ведомство уверено, что если Россия возьмет населенный пункт, то это необязательно будет означать перелом в конфликте. Аналогичного взгляда придерживается руководство НАТО.