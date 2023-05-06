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МВД раскрыло подробности о подозреваемом в подрыве машины Прилепина

МВД: подозреваемый по делу о теракте против Прилепина был ранее судим
Задержанный родился в 1993 году и ранее был судим, сообщили в МВД. Он родом с Украины и недавно получил российское гражданство, утверждает «112»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, задержали в рамках плана «Перехват», он 1993 года рождения и ранее был судим, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Продолжается поиск возможных соучастников, добавила она.

«В настоящее время задержанный доставляется в отдел полиции, после чего будет передан в следственные органы», — сказала представитель МВД.

МВД раскрыло подробности о подозреваемом в подрыве машины Прилепина
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Взрыв автомобиля Прилепина произошел утром 6 мая в районе села Пионерское в Борском районе Нижегородской области, писатель получил ранения, а его водитель погиб. СК возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (Теракт). Источник РБК, близкий к МВД, говорил, что взрывное устройство могли установить под капот автомобиля, когда писатель останавливался поесть.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что за произошедшим могли стоять несколько человек. «Диверсионная группа с распределенными ролями может стоять за терактом, который произошел в отношении Захара Прилепина», — сказал собеседник агентства.

«112» утверждает, что задержанный по делу о теракте родом с Украины и недавно получил российское гражданство.

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что погибший — «помощник и соратник» Прилепина. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что это уроженец Луганска Александр Шубин.

Сам Прилепин, сообщил Никитин, «в относительном порядке», ему оказывают помощь медики. «У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет», — написал глава региона.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Захар Прилепин подрыв автомобиля теракт подозреваемый МВД Нижегородская область
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