«Росэнергоатом»: на ЗАЭС приняты достаточные меры безопасности от провокаций к 9 Мая

В «Росэнергоатоме» заявили о принятии мер безопасности к 9 Мая на ЗАЭС

На Запорожской атомной электростанции предприняты обязательные меры безопасности от возможных провокаций со стороны Украины перед Днем Победы. Об этом ТАСС заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Украина запросто может организовать провокацию на Запорожской АЭС перед 9 мая, от них всего можно ожидать. Но мы готовы к этому, меры безопасности приняты достаточные», — отметил Карчаа.

5 мая ФСБ сообщила о предотвращении теракта против одного из руководителей Запорожской АЭС. Силовики выявили диверсионную группу, у которой нашли взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы. Группа, как уточняют в ФСБ, состояла из «агентуры украинских спецслужб».

3 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона отказались от проведения Парада Победы и шествия «Бессмертный полк» из соображений безопасности. Он добавил, что это из-за «возможных провокаций противника».

В этом году многие региональные власти отказались от проведения мероприятий с массовым скоплением людей по случаю Дня Победы, в частности, это решение приняли в Курской, Белгородской, Херсонской областях и в Крыму. В Кремле отмену мероприятий назвали прерогативой регионов.