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Власти Запорожской области отказались от проведения парада Победы

Врио губернатора Балицкий: в Запорожской области не будет парада и «Бессмертного полка»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Власти Запорожской области отказались от проведения парада Победы и шествия «Бессмертный полк» из соображений безопасности. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«В связи с мерами безопасности от возможных провокаций противника проведение праздничных мероприятий на территории Запорожской области будет ограничено. Не будет проводиться парад Победы и не будет массового шествия «Бессмертного полка», — говорится в сообщении губернатора.

В этом году многие региональные власти отказались от проведения мероприятий с массовым скоплением людей по случаю Дня Победы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене парада, сославшись на решение Минобороны. Об отказе проводить военное шествие на 9 Мая говорили также власти Курской, Белгородской областей и Крыма. Не проводить парад решили и в Херсонской области. Из-за возможных провокаций от парада отказались власти Липецкой области.

В Кремле отмену мероприятий назвали прерогативой регионов. При этом, как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Москве парад Победы состоится. «Он готовится и планируется к проведению», — подчеркивал он. Песков добавил, что власти не будут отменять парад в Москве после попытки атаки беспилотников на Кремль, произошедшей ночью 3 мая.

Регионы также вправе сами решать, в каком формате проводить акцию «Бессмертный полк». Балицкий отметил, что в Запорожской области можно будет поучаствовать в ней онлайн. Организаторы «Бессмертного полка» сообщали, что традиционное шествие в этом году не состоится.

Теги
Парад Победы Запорожская область Евгений Балицкий
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