ФСБ отчиталась о предотвращенном убийстве руководителя Запорожской АЭС
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС, сообщили в спецслужбе. Силовики выявили диверсионную группу, у которой нашли взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы. Группа, как утверждают в ФСБ, состояла из «агентуры украинских спецслужб».
«В результате проведенных мероприятий на этапе подготовки пресечен террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС», — сообщили в Центра общественных связей ФСБ.
По данным оперативников, деятельность группы координировали сотрудники ГУР МО Украины. Причем как напрямую, так и через посредницу, которая находится в Финляндии.
В ходе оперативных мероприятий было изъято готовое к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества.
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