ФСБ отчиталась о предотвращенном убийстве руководителя Запорожской АЭС

ФСБ: пресечен теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС, сообщили в спецслужбе. Силовики выявили диверсионную группу, у которой нашли взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы. Группа, как утверждают в ФСБ, состояла из «агентуры украинских спецслужб».

«В результате проведенных мероприятий на этапе подготовки пресечен террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС», — сообщили в Центра общественных связей ФСБ.

По данным оперативников, деятельность группы координировали сотрудники ГУР МО Украины. Причем как напрямую, так и через посредницу, которая находится в Финляндии.

В ходе оперативных мероприятий было изъято готовое к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества.

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