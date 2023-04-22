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«Росэнергоатом» сообщил о повреждении турбинного зала ЗАЭС

«Росэнергоатом»: турбинный зал четвертого энергоблока ЗАЭС был поврежден из-за обстрелов
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины повреждения получил турбинный зал Запорожской АЭС, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Он уточнил, что в турбинном зале взрывной волной были выбиты окна. По словам Карчаа, пострадавших среди сотрудников ЗАЭС не было, инфраструктуре станции ущерб не нанесен.

Советник главы «Росэнергоатома» подчеркнул, что обстрелам подвергаются только окрестности и береговая линия ЗАЭС, «ни по самой станции, ни по периметру близлежащему к станции» ударов, которые беспокоили инспекторов Международного агентства по атомной энергии, зафиксировано не было.

21 апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты организации слышали обстрелы почти каждый день в течение текущей недели. В один момент им даже пришлось спрятаться в укрытии из-за потенциальной опасности.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 года. Станция расположена в Запорожской области, которая в сентябре прошлого года вошла в состав России.

Сотрудники МАГАТЭ, которые присутствуют на объекте, регулярно докладывают Гросси об обстрелах. 14 апреля он рассказывал, что рядом со станцией, за ее ограждением, произошло два взрыва мин: первый — 8 апреля, еще один — четыре дня спустя.

Глава МАГАТЭ призывал как можно скорее создать вокруг станции зону безопасности. Предложение обсуждалось несколько месяцев, но стороны не достигли успехов. Теперь Гросси предлагает сторонам альтернативный вариант — по его словам, важно сконцентрироваться не на территориальных аспектах защиты, а на том, чего следует избегать.

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