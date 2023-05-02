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В Саратове вместо парада Победы проведут концерты под окнами ветеранов

Губернатор Бусаргин: в Саратове вместо парада 9 мая проведут концерты под окнами ветеранов
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Вместо парада Победы 9 мая в Саратове проведут концерты под окнами ветеранов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам губернатора, саратовский гарнизон не пройдет по площади из-за соображений безопасности «участников массовых мероприятий и наших ветеранов».

«Участников Великой Отечественной войны без поздравлений не оставим. Для них подготовим личные концерты под окнами домов. Приятный сюрприз поможет сберечь их здоровье и порадует в этот особенный день», — рассказал губернатор.

Не будет в Саратове и праздничного салюта 9 мая. По словам Бусаргина, сэкономленные на нем деньги направят на поддержку бойцов в зоне военных действий на Украине.

В этом году сразу несколько российских регионов приняли решение не проводить парад Победы. Решение власти объясняют соображениями безопасности. В Севастополе, объявил губернатор Михаил Развожаев, парад отменили по рекомендации Минобороны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснял отмену парада нежеланием провоцировать вооруженные силы Украины скоплением техники и военнослужащих в центре Белгорода.

Теги
Парад Победы Саратовская область отмена ветераны 9 Мая
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