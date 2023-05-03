В Липецкой области отменили парад Победы из-за возможных провокаций

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Парад Победы отменили в Липецкой области из-за возможных провокаций. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

«Мы вынужденно отменяем парады Победы 9 Мая в Липецке и Ельце. Силовые ведомства располагают информацией о возможных провокациях в День Победы в ходе проведения в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий», — говорится в сообщении губернатора.

По его словам, небольшие праздничные мероприятия будут проведены в парках и скверах, что позволит «максимально рассредоточить людей и не допустить их массового скопления в одной точке».

Многие российские регионы в этом году отказались от проведения военных парадов по случаю Дня Победы. В частности, в начале апреля об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, затем его решению последовал курский губернатор Роман Старовойт. От парада отказались и власти Крыма — как пояснил глава республики Сергей Аксенов, по соображениям безопасности. В Севастополе парад отменили по рекомендации Минобороны.