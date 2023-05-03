Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 87,58 (-0,08) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 79,31 (-0,65) Инвестиции, 16:22
В Липецкой области отменили парад Победы из-за возможных провокаций Политика, 19:36
Власти запретили полеты беспилотников. Как это повлияет на видеосъемки Life, 19:35
Норвегия расширила разведку газа на фоне отказа от российского сырья Политика, 19:35
Медведев назвал физическое устранение Зеленского «единственным вариантом» Политика, 19:18
Хачанов не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Спорт, 19:16
На территорию консульства России в Мариехамне бросили взрывное устройство Политика, 19:14
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 19:10
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Предпринимательские доходы россиян достигли максимума с 2014 года Экономика, 19:00
Футболисты ЦСКА впервые с 2016 года вышли в финал Кубка России Спорт, 18:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:51
Над Крымом сбили два ударных беспилотника Политика, 18:51
Зеленский опроверг причастность Украины к атаке на Кремль Политика, 18:42
Песков пообещал сообщить, где будет работать Путин после атаки на Кремль Политика, 18:42
В Совфеде не назначили внеплановых заседаний из-за атаки на Кремль Политика, 18:38
Политика ,  
0 

В Липецкой области отменили парад Победы из-за возможных провокаций

Губернатор Артамонов: в Липецке и Ельце отменен парад Победы из-за возможных провокаций
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Парад Победы отменили в Липецкой области из-за возможных провокаций. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

«Мы вынужденно отменяем парады Победы 9 Мая в Липецке и Ельце. Силовые ведомства располагают информацией о возможных провокациях в День Победы в ходе проведения в регионах массовых торжественных и мемориальных мероприятий», — говорится в сообщении губернатора.

По его словам, небольшие праздничные мероприятия будут проведены в парках и скверах, что позволит «максимально рассредоточить людей и не допустить их массового скопления в одной точке».

Многие российские регионы в этом году отказались от проведения военных парадов по случаю Дня Победы. В частности, в начале апреля об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, затем его решению последовал курский губернатор Роман Старовойт. От парада отказались и власти Крыма — как пояснил глава республики Сергей Аксенов, по соображениям безопасности. В Севастополе парад отменили по рекомендации Минобороны.

Теги
Липецкая область Парад Победы 9 Мая
Материалы по теме
В Орловской области отменили парад на 9 Мая
Политика
В Мурманске отменили авиапарад в честь Дня Победы
Политика
Власти не станут отменять парад 9 Мая после попытки атаки на Кремль
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter