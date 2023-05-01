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Посольство заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией по ее вине

Посольство России: сотрудничество с Финляндией разрушено усилиями финской стороны

База двустороннего сотрудничества между Россией и Финляндией разрушена по вине последней, заявили в российской дипмиссии в Хельсинки газете «Известия».

Дипломаты утверждают, что в отношениях двух стран наступили «новые политические реалии» после того, как Финляндию приняли в состав НАТО в 2022 году. Однако экономическое и торговое сотрудничество было нарушено раньше, уточнили в посольстве.

«На практике к моменту присоединения Хельсинки к альянсу база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами уже была практически полностью разрушена усилиями финской стороны», — уточнили в посольстве.

Так, по данным Росстата, в 2021 году внешнеторговый оборот России и Финляндии составил более $13 млрд. Двусторонний товарооборот в 2023-м может уменьшиться до $4,9 млрд, заявлял ранее торговый представитель России в Хельсинки Антон Логинов.

Президент России Владимир Путин после решения Хельсинки заявил, что отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО являются ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует. Он добавил, что изменение внешнеполитического курса страны «может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях».

При этом в Кремле подчеркнули, что Москва рассматривает вступление Финляндии в НАТО как угрозу, поэтому действия России будут зависеть от того, в чем станет выражаться «процесс расширения» альянса и как будет двигаться его военная инфраструктура.

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Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. Страна подала заявку на вступление в альянс в середине мая 2022 года совместно с Швецией. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что флаг его страны будет поднят в штаб-квартире НАТО после официального объявления о расширении.

США и большая часть членов альянса приветствовали решение Финляндии вступить в НАТО. Против оказались только Турция и Хорватия, которая сочла это «опасной авантюрой». Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Финляндию и Швецию в отказе экстрадировать членов «Рабочей партии Курдистана», которую власти Турции считают террористической.

В середине марта 2023 года президент Финляндии Саули Ниинистё приехал в Анкару, после чего Эрдоган объявил об «искренних шагах» Хельсинки для одобрения заявки со стороны Турции. При этом Швеции турецкие власти заявку так и не одобрили.

Теги
Финляндия Россия торговля Экономика посольство
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