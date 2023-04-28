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Финляндия расследует экспорт буровой техники в Россию

Таможня Финляндии: в Россию могли ввезти буровое оборудование на €2,2 млн
В таможне Финляндии считают, что ввезенное буровое оборудование можно использовать и «в негражданских целях»
Фото: Gareth Fuller / Getty Images
Фото: Gareth Fuller / Getty Images

В Россию через Финляндию могло быть ввезено буровое оборудование на сумму около €2,2 млн, со ссылкой на финскую таможню передает Helsingin Sanomat.

Евросоюз ограничил экспорт подобного оборудования в Россию в 2014 году. По данным таможни, указанная техника имеет широкое применение — от строительства мостов до бурения нефтяных скважин, в том числе подводных, но может использоваться и в военных целях.

«Это оборудование можно использовать и в негражданских целях. Это не какая-нибудь ручная дрель, а более массивное оборудование», — заявил представитель финской таможни Ханну Синкконен.

По данным предварительного расследования, буровое оборудование из Канады заказывали финская и эстонская компании. Из Финляндии это оборудование затем продавали российской компании.

По версии следствия, все три компании были связаны между собой. «Полагаем, что схема из трех компаний была создана только с целью обхода санкций», — отметил Синкконен. В списке подозреваемых четыре человека, все они имеют двойное гражданство — России и Финляндии.

Всего в 2020–2022 годах в Россию через Финляндию были ввезены почти 50 партий бурового оборудования на сумму около €2,2 млн, полагают в таможне.

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В 2014 году США и ЕС ограничили экспорт в Россию оборудования для глубоководного бурения, добычи в Арктике и сланцевой нефти. Российские власти неоднократно называли западные санкции незаконными.

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Финляндия экспорт бурение санкции
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