Рогов назвал причины сдвига сроков контрнаступления ВСУ

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Сроки контрнаступления украинской армии в Запорожской области сдвигаются из-за неблагоприятных погодных условий, оно может начаться в мае, когда установится сухая погода, заявил член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов. Комментарий агентству «РИА Новости» он опубликовал в своем телеграм-канале.

«У нас в регионе ежедневно идут дожди, передвижение военной техники по полям в таких условиях крайне затруднительно. Погодные условия сковывают любые маневры. Они просто увязнут. Но наступление может начаться в мае с установлением сухой погоды», — сказал Рогов.

По его словам, российские силы готовы дать отпор при развитии такого сценария.

Украинские власти говорили, что весной ВСУ планируют перейти в контрнаступление. Newsweek со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона называл конкретную дату — 30 апреля. Премьер Денис Шмыгаль более вероятным сроком счел лето этого года. В Верховной раде заявили, что из-за нехватки вооружения наступление отодвинули на неопределенный срок.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр говорила, что ждать контрнаступления не стоит, поскольку оно не предполагает единой масштабной войсковой операции. «Элементами контрнаступления» она назвала боевые действия в Артемовске (Бахмуте), под Марьинкой, Лиманом и Авдеевкой.

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы перейти в контрнаступление, решение за Генштабом. «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров — мы это сделаем», — добавил он.

В Кремле подчеркивали, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных. Власти вошедших в состав России осенью прошлого года регионов в последнее время не раз говорили о перемещениях украинских войск.