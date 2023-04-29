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Эксперты увидели попытку ВСУ альтернативного направления наступления

France24: Украина может попытаться наступать через Токмак в Запорожской области
Токмак в Запорожской области находится на стратегически важном пересечении дорог, Украина может попытаться занять его в рамках наступления по альтернативному пути
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Украинская армия может начать наступать не только форсируя Днепр, но и ударив в Запорожской области, нацелившись на перерезание путей снабжения российских войск в Херсонской области, пишет France24 со ссылкой на экспертов.

Аналитики напомнили, что в конце апреля американский Институт изучения войны (ISW), проанализировав сведения российских военных блогеров, сообщил, что ВСУ удалось форсировать Днепр и занять позиции к северу от города Олешки, но неизвестно, «в каком масштабе и с какими целями». Наступление на этом направлении могло бы открыть ВСУ «прямую дорогу на Крым», пояснили в аналитической компании Force Analysis.

Однако есть и альтернативный маршрут наступления Украины, указали эксперты. В качестве подтверждения они привели обстрел города Токмак в Запорожской области, контролируемый Россией. Он произошел 25 апреля, город находится в 300 км от Херсона. Местные экстренные службы рассказали, что серьезные повреждения получила АЗС на въезде в город, газопровод, объекты электросетей, два частных жилых дома, пострадали двое мирных граждан.

Токмак стоит на «стратегическом перекрестке [дорог]», путь от которого вниз ведет к Мелитополю, способный позволить «отрезать российские силы в Херсонской области от их центра снабжения в Мариуполе», пояснил специалист по конфликту между Украиной и Россией в университете Глазго Гусейн Алиев. Он отметил, что это альтернативный и более длинный путь к Крыму для украинской армии. По его мнению, это «начало контрнаступления, но операция еще не совсем началась».

Власти Херсонской области в середине апреля рассказывали, что ВСУ готовятся форсировать Днепр. На правом берегу Днепра скопилась военная техника и личный состав украинской армии, ВСУ предпринимают попытки скрыть маневры, говорил врио губернатора Херсонский области Владимир Сальдо.

Спустя две недели, после сообщений ISW об успешном форсировании Днепра украинской армией, он опроверг эти сведения. «Ресурсы врага распространяют ложь о «плацдармах» в рамках информационной войны с целью дезинформации и деморализации населения», — настаивал Сальдо. Он при этом признал, что на левой стороне Днепра могут успешно высадиться группы противника, но вскоре их «накрывает артиллерия и уничтожают или сбрасывают в воду российские бойцы».

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Власти Крыма рассказывали, что подготовились к наступлению Украины и «катастрофы не будет». В Херсонской области отчитывались о возведении «огромного числа фортификационных сооружений». «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф», — обещал президент Владимир Путин.

Эксперты увидели попытку ВСУ альтернативного направления наступления
Эксперты увидели попытку ВСУ альтернативного направления наступления

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Херсонская область Запорожская область наступление контрнаступление Украина Крым
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