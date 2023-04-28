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Гибель военкора Татарского ,  
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Росфинмониторинг добавил Трепову в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг добавил обвиняемую в убийстве военкора Трепову в список экстремистов
Дарья Трепова
Дарья Трепова (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Обвиняемую в убийстве военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарью Трепову добавили в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму, свидетельствуют данные Росфинмониторинга.

Ее включили в национальный раздел списка. Также в перечень включен Юрий Денисов, 1987 года рождения. Его ФСБ называла организатором взрыва. Гражданин Украины Денисов передал Треповой взрывное устройство через сервис доставки и посредника, утверждали в ФСБ.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. По словам очевидцев и согласно одной из версий следствия, в помещении взорвалась статуэтка, подаренная военкору одной из посетительниц. Татарский погиб, несколько десятков человек получили ранения.

Сначала СК завел дело об убийстве общеопасным способом, затем изменил квалификацию на теракт (ст. 205 УК). По этой статье может грозить до 20 лет лишения свободы.

На следующий день Трепову задержали. МВД опубликовало видео с допроса подозреваемой Треповой. На вопрос о том, за что ее задержали, она отвечает: «За местопребывание на месте убийства Владлена Татарского». На вопрос «Что ты сделала?» Трепова ответила: «Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась».

Басманный суд арестовал девушку до 2 июня. Она сотрудничает со следствием и дает показания, рассказывал источник ТАСС. Во время заседания Мосгорсуда 24 апреля Трепова заявила, что сожалеет о случившемся. Суд отклонил апелляцию на арест Треповой, признав его законным.

Российская сторона обвиняет в организации взрыва украинские спецслужбы, которые привлекли «агентуру из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, а также признан иноагентом). Трепову назвали «активной сторонницей» ФБК. На Украине произошедшее назвали «внутренним терроризмом», а ФБК заявил, что не занимается терроризмом.

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Теги
Дарья Трепова экстремизм терроризм Росфинмониторинг
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