Суд арестовал подозреваемую в убийстве военкора Татарского

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 16:28
«Синара» обновила «модельный портфель». Ожидаемая доходность — около 50% Инвестиции, 20:06
Продажи нового «Москвич 6» начнутся летом. 5 главных фактов о модели Авто, 20:03
В Думе предложили запретить треш-стримерам доступ к интернету на год Общество, 20:00
Рекордсмен сборной России Мичков опубликовал пост о погибшем отце Спорт, 19:52
Богомаз сообщил об обстреле села Алешковичи в Брянской области Политика, 19:51
Что означает вступление Финляндии в НАТО Политика, 19:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Умер актер Владимир Левашов Общество, 19:40
Почему растет российский рынок и что будет с индексом Мосбиржи Инвестиции, 19:37
США объявили о новом «значительном» пакете помощи Украине на $2,6 млрд Политика, 19:19
МИД оценил риск конфронтации с Польшей из-за слов о ядерном сдерживании Политика, 19:13
Распалась российская пара призеров чемпионата Европы по фигурному катанию Спорт, 19:11
Криптопротокол LayerZero привлек $120 млн при оценке в $3 млрд Крипто, 19:09
ФСИН предложила обязать членов ОНК заранее предупреждать о посещении СИЗО Политика, 19:03
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

Суд арестовал подозреваемую в убийстве военкора Татарского

Басманный суд арестовал подозреваемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову
Подозреваемую в совершении террористического акта Дарью Трепову отправили под арест до 2 июня. В результате взрыва в петербургском кафе погиб военкор Максим Фомин
Дарья Трепова
Дарья Трепова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Басманный суд Москвы по делу о терроризме санкционировал арест подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой до 2 июня, передает корреспондент РБК. Заседание было переведено в закрытый режим, об этом просило следствие, прокурор просьбу поддержал.

Уголовный кодекс предполагает максимальное наказание по этой статье вплоть до пожизненного лишения свободы. Но женщинам оно не назначается, поэтому для нее могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.

Суд отказал защите, которая просила избрать меру пресечения, не связанную с арестом.

Сразу после взрыва в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и по статье «Убийство двух или более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК). В тот же день дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета, а позднее СК переквалифицировал его на более тяжелую статью о теракте (ч. 3 ст. 205 УК).

В Следственном комитете также сообщали, что планирование и организация преступления осуществлялись на Украине. «Задержанная по подозрению в совершении теракта Дарья Трепова придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов)», — говорилось в релизе ведомства.

В результате взрыва в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, который произошел в воскресенье, 2 апреля, — скончался военкор Максим Фомин, автор телеграм-канала о происходящем в зоне спецоперации на Украине под псевдонимом Владлен Татарский. Ранения получили 40 человек. Владлен Татарский был посмертно награжден орденом Мужества «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».

Читайте на РБК Pro
Ваша карьера — это попытка добиться одобрения родителей. Как это понять
Почему экспорт российских нефтепродуктов растет несмотря на эмбарго ЕС
Как распознать аутизм у ребенка: пять признаков
Золотые метры: как зарабатывать на недвижимости и индустрии развлечений

По версии следствия, безоболочное взрывное устройство было спрятано внутри статуэтки, подаренной Татарскому Дарьей Треповой. Источник РБК в МВД сообщал, что мощность сработавшего устройства составляла от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте.

Девушку задержали на следующий день, 3 апреля. МВД опубликовало видео с допроса подозреваемой Треповой. На вопрос о том, за что ее задержали, она отвечает: «За местопребывание на месте убийства Владлена Татарского». На вопрос «Что ты сделала?» Трепова ответила: «Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась».

Суд арестовал подозреваемую в убийстве военкора Татарского
Video

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
террористическая акция Санкт-Петербург убийство взрыв Дарья Трепова Владлен Татарский
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно на 9.00
Политика
При взрыве в баре Петербурга пострадали трое несовершеннолетних
Политика
Появилось видео момента взрыва на встрече с Татарским в Петербурге
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter