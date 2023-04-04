Суд арестовал подозреваемую в убийстве военкора Татарского

Подозреваемую в совершении террористического акта Дарью Трепову отправили под арест до 2 июня. В результате взрыва в петербургском кафе погиб военкор Максим Фомин

Дарья Трепова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Басманный суд Москвы по делу о терроризме санкционировал арест подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой до 2 июня, передает корреспондент РБК. Заседание было переведено в закрытый режим, об этом просило следствие, прокурор просьбу поддержал.

Уголовный кодекс предполагает максимальное наказание по этой статье вплоть до пожизненного лишения свободы. Но женщинам оно не назначается, поэтому для нее могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.

Суд отказал защите, которая просила избрать меру пресечения, не связанную с арестом.

Сразу после взрыва в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и по статье «Убийство двух или более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК). В тот же день дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета, а позднее СК переквалифицировал его на более тяжелую статью о теракте (ч. 3 ст. 205 УК).

В Следственном комитете также сообщали, что планирование и организация преступления осуществлялись на Украине. «Задержанная по подозрению в совершении теракта Дарья Трепова придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов)», — говорилось в релизе ведомства.

В результате взрыва в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, который произошел в воскресенье, 2 апреля, — скончался военкор Максим Фомин, автор телеграм-канала о происходящем в зоне спецоперации на Украине под псевдонимом Владлен Татарский. Ранения получили 40 человек. Владлен Татарский был посмертно награжден орденом Мужества «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».

По версии следствия, безоболочное взрывное устройство было спрятано внутри статуэтки, подаренной Татарскому Дарьей Треповой. Источник РБК в МВД сообщал, что мощность сработавшего устройства составляла от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте.

Девушку задержали на следующий день, 3 апреля. МВД опубликовало видео с допроса подозреваемой Треповой. На вопрос о том, за что ее задержали, она отвечает: «За местопребывание на месте убийства Владлена Татарского». На вопрос «Что ты сделала?» Трепова ответила: «Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась».

Video