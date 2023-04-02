Очевидцы рассказали о взрыве на встрече с Владленом Татарским

Девушка, представившаяся Анастасией, передала подарок Татарскому через ведущего творческого вечера военкора в баре «Патриот». Взрыв подаренной статуэтки — одна из версий, рассматриваемых следствием, говорили источники РБК

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Во время встречи с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин) в кафе в Санкт-Петербурге взорвалась, по всей видимости, статуэтка. Об этом РБК рассказала очевидец Полина Буторина.

«На встрече было очень много слушателей. Во время встречи одна из гостей (знакомая спикера Владлена Татарского) передала ведущему «Кибер фронта» Егору статуэтку, а тот, в свою очередь, передал Владлену эту статуэтку. Через несколько минут она взорвалась, мы все побежали на улицу, я захватила с собой только телефон, моя сумка, в которой были документы, осталась там», — рассказала она.

Статуэтку Владлену подарила девушка, рассказал РБК очевидец Николай Мамонов. «Она рассказала о себе, сказала, что ее зовут Анастасия, что она ему на какой-то другой встрече дарила то ли открытки, то ли рисунки. Он ее вспомнил», — добавил он.

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После взрыва по кафе пошла взрывная волна. «Все толпой побежали к выходу, была толкучка, все кричали. Было очень много дыма, я от этого дыма чуть в обморок не упал. Ничего было не видно, я даже телефон потерял, потом нашел через человека. Я боялся, что еще взрыв произойдет», — рассказал Мамонов, уточнив, что сидел «за третьим столиком от сцены». «Я когда выбежала сразу после взрыва, у меня и у моих друзей были заложены уши. Я видела пострадавших, это кошмар, там у кого-то глаза перевязаны, много крови. Приехали пожарные, Росгвардия, машины скорой помощи», — добавил Полина Буторина.

Взрыв в петербургском баре «Патриот», где проходила встреча с военкором Владленом Татарским, организованная движением «Кибер фронт Z», произошел 2 апреля. Татарский погиб, еще 25 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство).

Фото: Яндекс Карты

Взрыв статуэтки, принесенной девушкой, рассматривается следствием как одна из версий, сказал источник РБК в МВД и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования. Российские спецслужбы давно располагали информацией о том, что на Татарского готовится покушение, сказал один из источников. Военкор писал про военную операцию на Украине (в его телеграм-канале свыше 500 тыс. подписчиков) и был внесен в базу «Миротворец».