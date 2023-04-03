Видео допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Тренер Медведева объяснил, почему против россиянина трудно играть Спорт, 13:34
Кремль объяснил тезис о превентивном ударе в концепции внешней политики Политика, 13:33
Недельное голодание и симулятор козла: ЗОЖ-привычки основателя Evernote Pro, 13:26
Politico узнало о сомнениях Запада насчет целей визита Макрона в Китай Политика, 13:22
Как найти бухгалтера, юриста и сотрудников для малого бизнеса РБК и СберБизнес, 13:18
Акции «Соллерса» взлетели на 62% в отсутствие корпоративных новостей Инвестиции, 13:17
Снаряд попал на территорию предприятия в белгородском селе Политика, 13:15
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:14
Вице-чемпион КХЛ отправил в отставку главного тренера Спорт, 13:11
В «Москва-Сити» запустили рекламный хаб РБК +, 13:02
Видео допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского Политика, 13:01
Каркасные дома завоевывают популярность. Почему растет спрос Недвижимость, 13:00
Как продавцам строить стратегию в онлайн-ретейле: советы «Яндекс.Лавки» Pro, 12:56
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 12:55
Гибель военкора Татарского ,  
0 

Видео допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

МВД опубликовало видео допроса подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского

Полиция опубликовала видео, на котором допрашивает подозреваемую в убийстве Владлена Татарского Дарью Трепову. На вопрос о том, за что задержали, она отвечает: «За местопребывание на месте убийства Владлена Татарского». На другой вопрос — что ты сделала? — Трепова отвечает: «Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась». Также Треповой задают вопрос, кто передал ей эту статуэтку. Вместо ответа она переспрашивает: «Можно я попозже расскажу?»

Видео допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского
Video

Теги
видео убийство Владлен Татарский Санкт-Петербург
Материалы по теме
Кремль назвал убийство Владлена Татарского терактом
Политика
Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 12:45
Политика
НАК связал убийство Татарского со спецслужбами Украины и ФБК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter