Видео допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

Полиция опубликовала видео, на котором допрашивает подозреваемую в убийстве Владлена Татарского Дарью Трепову. На вопрос о том, за что задержали, она отвечает: «За местопребывание на месте убийства Владлена Татарского». На другой вопрос — что ты сделала? — Трепова отвечает: «Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась». Также Треповой задают вопрос, кто передал ей эту статуэтку. Вместо ответа она переспрашивает: «Можно я попозже расскажу?»

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