Роман Старовойт: свет пропал в селах Горналь и Гуево Курской области после обстрела

Два села в Курской области остались без света после обстрела

Фото: Google Maps

Украинские вооруженные силы обстреляли Суджанский район Курской области, в результате в селах Горналь и Гуево пропало электричество. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Пострадавших в результате удара нет, уточнил Старовойт. Электроснабжение, по его словам, уже начали восстанавливать.

Суджанский район на юге и западе граничит с Сумской областью Украины. Село Горналь находится в 500 м от государственной границы и в 85 км к юго-западу от Курска. Гуево расположено в 1,5 км от российско-украинской границы.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов с начала российской спецоперации на Украине. Под удар не раз попадали Гуево и Горналь, а также поселок Теткино, села Плёхово и Попово-Лежачи в Курской области.

В регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

