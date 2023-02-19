Старовойт сообщил об обстреле села в Курской области

Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Украинские военные трижды за утро обстреляли приграничное село Горналь в Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

«В общей сложности зафиксировано девять прилетов. Главное — никто не пострадал. Повреждения получили три домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады», — написал Старовойт.

Суджанский район на юге и западе граничит с Сумской областью Украины. Село Горналь находится в 300 м от государственной границы и в 85 км к юго-западу от Курска.

В прошлый раз село Горналь подверглось обстрелу 17 февраля. По словам главы Курской области, в тот день в окрестностях сел Горналь и Гуево упало не менее 15 снарядов, никто не пострадал.

На следующий день два снаряда упали неподалеку от деревни Елизаветовка и подстанции села Попово-Лежачи в Глушковском районе. В результате обстрела было нарушено электроснабжение в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино. Кроме того, как рассказал Старовойт, в Елизаветовке была повреждена газораспределительная станция и пострадали строения в четырех домовладениях.