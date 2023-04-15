Старовойт: в поселке Теткино Курской области после обстрела загорелись дом и сарай

Губернатор сообщил о втором за день обстреле поселка в Курской области

Украинские силы обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, в результате на территории одного из домовладений загорелись дом и сарай. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации пострадавших, к счастью, нет. Улица Ленина обесточена», — написал он, уточнив, что пожар уже тушат.

Это второй обстрел поселка за сутки. Утром 15 апреля Старовойт сообщал, что Теткино и прилегающее к нему село Попово-Лежачи попали под огонь. В результате оба населенных пункта частично остались без света. Пострадавших и разрушений не было.

Глушковский район Курской области граничит с Сумской областью Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов с начала спецоперации на Украине. В Глушковском районе под обстрел не раз попадали Теткино, Попово-Лежачи, поселок Краснооктябрьский, на здания в селе Дроновка сбрасывали взрывчатку.

В Курской области действует бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности. Также там ввели средний уровень реагирования.

