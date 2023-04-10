Курский губернатор Старовойт: 650 жителей двух сел остались без света после обстрела

Более 600 жителей сел в Курской области остались без света из-за обстрела

Фото: Google Maps

Окрестности села Плёхово в Курской области попали под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

Из-за обстрела около 650 человек в расположенных поблизости селах Горналь и Гуево остались без света. На место выехала ремонтная бригада.

После начала военной операции на Украине власти граничащих с ней регионов России, в том числе Курской области, неоднократно сообщали об обстрелах. В регионе действует средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности.