В Щетиновке Белгородской области обстрелом повредило сельхозпредприятие

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Село Щетиновка в Белгородском районе попало под обстрел ВСУ, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадала женщина, ее с осколочным ранением госпитализировали. Также есть разрушения — снаряд повредил крышу корпуса сельхозпредприятия, были выбиты стекла и посечен фасад. Гладков добавил, что повреждения получила техника.

За время военной операции Щетиновка неоднократно попадала под обстрел. В начале марта там был поврежден сарай на территории сельхозпредприятия и линия электропередачи.

26 апреля Гладков рассказал об обстреле поселка Красное Шебекинского городского округа. Оказались повреждены два частных дома, но никто не пострадал.