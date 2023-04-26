Италия и Украина построят «сухой порт» на границе с Венгрией
Италия совместно с Украиной построят железнодорожный сортировочный центр на границе с Венгрией. Об этом заявил министр экономического развития Италии Адольфо Урсо в интервью Corriere della Sera.
Строительством займется государственно-частный консорциум с итальянскими фирмами. По мнению Урсо, сухой порт позволит экспортировать товары из заблокированных украинских морских портов сухопутным путем.
С начала специальной военной операции на Украине Италия поставила шесть пакетов военной помощи. 22 апреля министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной.
Для вывоза товаров морским путем из портов, которые оказались заблокированы, в мае 2022 года заключили зерновую сделку между Россией, Украиной, Турцией и ООН. 17 марта соглашение продлили до 18 мая. Москва неоднократно заявляла, что обещания, которые она получила перед утверждением сделки, не соблюдаются. Европейский союз заявлял о «катастрофических последствиях» непродления зерновой сделки.
В начале апреля текущего года Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали власти Европейского союза купить скопившееся у них украинское зерно, а также предоставить финансовую поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры. Восточноевропейские страны отмечают, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции упала, в то время как цены на удобрения и энергию «стремительно растут». Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала подготовить новый пакет финансовой поддержки в размере €100 млн для пострадавших из-за импорта украинского зерна фермеров стран Восточной Европы.