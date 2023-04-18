ЕС заявил о «катастрофических последствиях» непродления зерновой сделки

Представительство ЕС в России заявило РБК о катастрофических последствиях в случае непродления зерновой сделки. В Кремле называли перспективы договоренности «нерадужными», в МИДе заявляли что есть пять проблем для ее продления

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В Брюсселе будут сожалеть, если зерновая сделка не будет продлена, заявили РБК в представительстве ЕС в России. Она была продлена 17 марта на 60 дней, таким образом срок действия соглашения истекает 18 мая, если стороны не договорятся о новой пролонгации.

«Мы можем ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена, поскольку и Украина, и Россия являются системными игроками в глобальном масштабе», — сказали в представительстве ЕС в России, отметив, что Брюссель «будет сожалеть, если зерновая сделка не будет продлена».

В представительстве заявили, что «Россия выдвигает новые и сложные условия для продления зерновой сделки, часто не связанные с целями соглашения». В качестве примера там привели экспорт запчастей для сельхозтехники из ЕС в Россию.

Зерновое соглашение Россия, Украина, Турция и ООН (последние две как посредники) заключили в прошлом июле. Часть договоренностей («Черноморская зерновая инициатива») касалась вывоза зерна с Украины, другая (меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН) — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Договор истек 18 ноября прошлого года и был автоматически продлен на 120 дней, до 18 марта. Затем сделку продлили еще на 60 дней, до 18 мая.

С момента заключения зерновой сделки в Москве неоднократно заявляли, что настаивают на выполнении условий касаемо поставок российских удобрений, указывая на то, что эта часть сделки не выполняется. Тем не менее в середине марта Россия согласилась на ее продление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил этот шаг «жестом доброй воли» со стороны Москвы. 17 апреля Песков сообщил, что ситуация с исправлением положения дел по выполнению второй части зерновой сделки, которая предусматривает экспорт российских удобрений, «не имеет тенденции к улучшению».

В МИД России называли пять системных проблем, «без решения которых о дальнейшем продлении «Черноморской зерновой инициативы» после 18 мая говорить не приходится». Среди них ведомство перечислило переподключение Россельхозбанка к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Постпред России при ООН Василий Небензя предупреждал, что за два месяца, на которые была продлена сделка, Запад должен «при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт». От этого будет зависеть дальнейшая судьба соглашения, подчеркивал он.