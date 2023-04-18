ЕС заявил о «катастрофических последствиях» непродления зерновой сделки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 89,66 (-0,5) Инвестиции, 17 апр, 16:56 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 81,63 (+0,12) Инвестиции, 17 апр, 16:56
В Москве избили американского журналиста Дугана Общество, 14:22
В Норильске мужчина в костюме йети украл из кинотеатра 4 млн руб. Общество, 14:21
Reuters узнало о планах Китая урезать штраф для Ant Group на $300 млн Инвестиции, 14:18
Портфель для неквалов: особенности долгосрочного инвестирования РБК и банк Ренессанс, 14:13
МИД вызвал послов США, Британии и Канады Политика, 14:12
Песков назвал икону, копии которой Путин подарил военным Политика, 14:10
Клуб КХЛ решил сменить тренера после неудачного сезона Спорт, 14:01
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Voyah представил премиальный седан Passion Авто, 13:57
В правящей коалиции Румынии потребовали запрета импорта украинского зерна Политика, 13:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:56
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 13:50
Бенедикт Камбербэтч сыграет в киноадаптации романа «Как остановить время» Life, 13:48
Как предпринимателю начать прием платежей в один шаг Тренды, 13:47
Спрос на товары для умного дома в сети «МегаФона» и Yota вырос в 1,5 раза Пресс-релиз, 13:42
Политика ,  
0 

ЕС заявил о «катастрофических последствиях» непродления зерновой сделки

Представительство ЕС: не продление зерновой сделки будет «катастрофичным»
Представительство ЕС в России заявило РБК о катастрофических последствиях в случае непродления зерновой сделки. В Кремле называли перспективы договоренности «нерадужными», в МИДе заявляли что есть пять проблем для ее продления
Фото: Sha Dati / Global Look Press
Фото: Sha Dati / Global Look Press

В Брюсселе будут сожалеть, если зерновая сделка не будет продлена, заявили РБК в представительстве ЕС в России. Она была продлена 17 марта на 60 дней, таким образом срок действия соглашения истекает 18 мая, если стороны не договорятся о новой пролонгации.

«Мы можем ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена, поскольку и Украина, и Россия являются системными игроками в глобальном масштабе», — сказали в представительстве ЕС в России, отметив, что Брюссель «будет сожалеть, если зерновая сделка не будет продлена».

В представительстве заявили, что «Россия выдвигает новые и сложные условия для продления зерновой сделки, часто не связанные с целями соглашения». В качестве примера там привели экспорт запчастей для сельхозтехники из ЕС в Россию.

Зерновое соглашение Россия, Украина, Турция и ООН (последние две как посредники) заключили в прошлом июле. Часть договоренностей («Черноморская зерновая инициатива») касалась вывоза зерна с Украины, другая (меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН) — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Договор истек 18 ноября прошлого года и был автоматически продлен на 120 дней, до 18 марта. Затем сделку продлили еще на 60 дней, до 18 мая.

С момента заключения зерновой сделки в Москве неоднократно заявляли, что настаивают на выполнении условий касаемо поставок российских удобрений, указывая на то, что эта часть сделки не выполняется. Тем не менее в середине марта Россия согласилась на ее продление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил этот шаг «жестом доброй воли» со стороны Москвы. 17 апреля Песков сообщил, что ситуация с исправлением положения дел по выполнению второй части зерновой сделки, которая предусматривает экспорт российских удобрений, «не имеет тенденции к улучшению».

В МИД России называли пять системных проблем, «без решения которых о дальнейшем продлении «Черноморской зерновой инициативы» после 18 мая говорить не приходится». Среди них ведомство перечислило переподключение Россельхозбанка к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Читайте на РБК Pro
Как избежать ненужных трат и сэкономить время на приеме у врача
Почему экспорт российских нефтепродуктов растет несмотря на эмбарго ЕС
Реестр для недобросовестных: как не лишиться госзаказов и репутации
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят

Постпред России при ООН Василий Небензя предупреждал, что за два месяца, на которые была продлена сделка, Запад должен «при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт». От этого будет зависеть дальнейшая судьба соглашения, подчеркивал он.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Зерновая сделка Евросоюз санкции Дмитрий Песков Военная операция на Украине
Материалы по теме
В МИДе России заявили, что Киев начал соблюдать правила зерновой сделки
Политика
Третья страна ЕС прекратила импорт зерна с Украины
Бизнес
МИД назвал пять «системных проблем» зерновой сделки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter