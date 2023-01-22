Италия примет шестой пакет помощи Украине с ЗРК Aspide

Правительство Италии на следующей неделе примет шестой пакет военной помощи Украине, его представят в парламентском комитете по безопасности, сообщает газета La Repubblica.

По ее данным, в новый пакет войдут управляемые ракеты Aspide, объем поставок не уточняется.

Комплексы Aspide рассчитаны на защиту стратегических объектов, таких как промышленные предприятия, аэродромы или морские порты, они могут работать в составе эшелонированной системы ПВО и обмениваться данными с ЗРК других типов. Ракеты Aspide были созданы итальянской компанией Selenia. В 1980-х их закупила Испания и интегрировала в комплекс Skyguard, получивший название Toledo или Spada.

В ноябре агентство Reuters сообщало, что Рим готов предоставить Киеву различные системы противовоздушной обороны, включая ЗРК средней дальности SAMP/T и Aspide, а также переносные ракеты Stinger. Позднее президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Италии Джорджией Мелони сказал, что Рим рассматривает вопрос о "предоставления систем противовоздушной обороны для защиты украинского неба", не уточнив, о каких именно системах речь.

10 января глава МИДа Антонио Таяни заявил, что Италия столкнулась с техническими проблемами при отправках ПВО на Украину. La Repubblica писала, что власти не могут утвердить решение о новых поставках из-за политических разногласий и опасений насчет нехватки таких систем у итальянских вооруженных сил.