Пять стран ЕС призвали Брюссель купить у них скопившееся украинское зерно

Пять восточноевропейских стран призвали ЕК закупить у них скопившееся украинское продовольствие по «гуманитарным соображениям». Они отметили, что стоимость их собственной продукции падает, а цены на удобрения и энергию растут

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Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к властям Евросоюза с просьбой купить у них скопившееся украинское продовольствие, а также предоставить финансовую поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры, передает Associated Press со ссылкой на открытое обращение пяти стран к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Восточноевропейские страны отмечают, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции упала, в то время как цены на удобрения и энергию «стремительно растут». В письме подчеркивается, что речь идет, в частности, о зерне, семечках, яйцах, мясе птицы, сахаре, яблоках, ягодах, муке, меде и макаронах.

«Мы призываем Комиссию проанализировать возможность закупки излишков зерна у государств-членов (граничащих с Украиной) по гуманитарным соображениям. Мы также вновь обращаемся за финансовой поддержкой со стороны ЕС для нужд более быстрого развития транспортной инфраструктуры», — говорится в письме.

Как отмечает Associated Press, переполнение местных рынков украинской продукцией привело к недовольству фермеров. На этом фоне Брюссель предложил выплатить Болгарии и Польше €16,7 млн и €30 млн соответственно, однако местные власти считают эту сумму недостаточной.

Евросоюз и Украина заключили в 2016 году соглашение о всеобъемлющей и углубленной зоне свободной торговли, в рамках чего было приостановлено действие пошлин и тарифов примерно на половину украинских сельскохозяйственных товаров. Экспорт с Украины в ЕС оставшейся части продукции облегчили в прошлом мае на один год в рамках «маршрутов солидарности» — эти меры были приняты Европой для стимулирования экономики государства и пошаговой интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Такие меры привели к тому, что импорт продовольствия в течение прошлого года значительно вырос — с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн. К примеру, в ноябре 2021 года в Польшу ввезли 6 тыс. т украинской кукурузы, годом позднее — 1637,6 тыс. т, следовало из данных Евросовета. Польские фермеры при этом столкнулись с эмбарго на поставки в Белоруссию и ограничением доступа на рынок Египта, говорилось в документе, а до испытывающих потребность в украинских товарах государств Западной Европы грузы из этой страны не доходят.

Помимо этого, росту экспорта сельхозпродукции из Украины в восточноевропейские страны способствовала проводимая Россией спецоперация, из-за которой порты на юге страны оставались некоторое время заблокированными. После подписания зерновой сделки в июле прошлого года, перевалка грузов по морю возобновилась, однако Киев неоднократно сообщал о планах наращивать поставки своей продукции именно по железной дороге.