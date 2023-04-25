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Лавров оценил ситуацию с зерновой сделкой словом «тупик»

Лавров: ситуация вокруг зерновой сделки зашла в тупик из-за «наших западных коллег»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Mike Segar / Reuters)

Ситуация вокруг зерновой сделки зашла в тупик, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам его визита в США. Трансляция выступления велась на YouTube-канале министерства.

Министр обвинил в этом западные страны. По его словам, вокруг зерновой сделки сложилась ситуация, «которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами».

Лавров выразил надежду, что письмо, которое генсек ООН Антониу Гутерриш передал на имя президента Владимира Путина «не утекло», поскольку «это личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны-члена ООН». Он добавил, что, в случае, если переписка будет обнародована, это будет «означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается».

24 апреля Гутерриш передал через Лаврова письмо для Путина, касающееся зерновой сделки. В нем излагаются «дальнейшие действия, направленные на совершенствование, продление и расширение зерновой инициативы, с учетом позиций, недавно высказанных сторонами, и рисков, связанных с угрозой глобальной продовольственной безопасности», говорится на сайте ООН.

В частности, Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с препятствиями, с которыми столкнулся координационный центр и добавил, что учел озабоченность Москвы относительно поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, как того требует вторая часть зерновой сделки.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза с Украины зерна, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. В последний раз Россия продлевала сделку в марте 2023 года на 60 дней, ее срок истекает 18 мая.

Российские власти неоднократно критиковали реализацию зерновой сделки, по которой, по их мнению, условия выполняются лишь в пользу Украины. Соглашение, как настаивает Россия, носит пакетный характер и без выполнения одного из двух условий становится недействительным.

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Сергей Лавров Зерновая сделка Украина ООН Антониу Гутерриш Владимир Путин
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дипломат, министр иностранных дел России

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