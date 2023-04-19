ЕК пообещала €100 млн за снятие запрета на импорт украинского зерна

Украинская агропродукция массово поступает на европейские рынки, из-за чего местные фермеры терпят убытки. Страны Восточной Европы договорились запретить импорт товаров, кроме их транзита, в ЕК предложили пакет помощи

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Еврокомиссия подготовит новый пакет финансовой поддержки в размере €100 млн для пострадавших из-за импорта украинского зерна фермеров стран Восточной Европы. С такой инициативой выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ответ на письмо правительств пяти стран Евросоюза, заявила на брифинге представитель ЕК Дана Спинант, пишет La Stampa.

«Вы помните, что мы уже предоставили пакет поддержки в размере €56,3 млн для наиболее пострадавших фермеров, и сейчас мы готовим второй пакет финансовой поддержки в размере €100 млн», — сказала Спинант.

Она пообещала, что Еврокомиссия также примет превентивные меры для отдельных категорий злаков, это прежде всего касается пшеницы, подсолнечника и рапса, и проведет исследования по другим продуктам.

В совместном заявлении представителей шести восточноевропейских стран — Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии — говорилось, что за 2022 год импорт некоторых украинских агрокультур в приграничные страны Европы вырос с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн. Это привело к значительным убыткам у местных фермеров.

Первый пакет помощи фермерам Польши, Румынии и Болгарии в размере €56 млн согласовали в конце марта, его профинансировали за счет резервного фонда программы сельскохозяйственных субсидий ЕС. Однако этой поддержки оказалось недостаточно, в результате чего польские фермеры вышли на протесты, что привело к отставке министра сельского хозяйства республики Хенрика Ковальчика.

В середине апреля Венгрия, Польша, Болгария и Словакия ввели ограничения на импорт украинской агропродукции, принять аналогичные решения потребовали в Румынии. Власти Украины и Еврокомиссия действия этих стран раскритиковали. К 18 апреля украинской и польской стороне удалось договориться о снятии запрета.



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