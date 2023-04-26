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Захарова заявила об отказе США включить Уилана в список обмена

Официальный представитель МИДа Захарова: США сами не включили Уилана в обмен заключенными
Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

США сами не включили Пола Уилана в обмен заключенными, но привели его сестру на заседание Совета Безопасности ООН с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это американцы сами сделали, кто находится в Белом доме, они же его не поменяли на кого-то, они его не включили в этот обмен, а теперь приводят его родственников на заседание Совбеза [ООН], посвященное совсем другой теме», — сказала Захарова.

Решение США пригласить сестру Уилана в Совбез официальный представитель российского МИДа назвала «непотребной пиар-кампанией».

В СБ ООН постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что Элизабет Уилан пригласили на заседание, чтобы «Лавров посмотрел ей в глаза и увидел ее страдания», передает CNN. Выступая перед заседанием, сама Уилан сказала, что ее брат «не совершил преступления, но оно было совершено против него».

«Пол был директором по корпоративной безопасности. У него была работа, которую он любил, дом, жизнь, надежды и возможности. Все, что было отнято у него Россией, страной, которая наслаждается своей культурой лжи, своей традицией дипломатии заложников», — заявила она, призвав освободить Пола.

Американца Пола Уилана задержали в декабре 2018 года в Москве. В июне 2020 года Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам. В начале апреля высокопоставленный источник The Wall Street Journal сказал, что США открыты к «творческим решениям» для потенциального обмена журналиста Эвана Гершковича и Уилана.

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В декабре 2022 года США и Россия провели обмен заключенными. На родину вернулись россиянин Виктор Бут, приговоренный в Соединенных Штатах по делу о незаконной торговле оружием, и баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков. Обмен состоялся в Абу-Даби. Уилан сказал, что разочарован решением и считает, что Вашингтон не приложил достаточных усилий для его освобождения.

Незадолго до обмена, в октябре, CNN сообщал, что Вашингтон предлагал Москве обменять Бута на Уилана. При этом российская сторона, по данным телеканала, предлагала включить в обмен бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Берлине по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Вашингтон счел такую просьбу невыполнимой из-за того, что Красиков отбывает наказание в Германии.

По данным WSJ, переговоры об обмене Уилана зашли в тупик именно из-за того, что российская сторона продолжала просить о том, что «США не могли сделать». Газета тоже пишет, что речь о Красикове.

Теги
Персоны
Мария Захарова обмен заключенными Пол Уилан США Бриттни Грайнер Виктор Бут
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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