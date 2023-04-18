Симоньян предложила обменять Уилана, Гершковича и Кара-Мурзу на Ассанжа

Пол Уилан (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила обменять американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, находящихся в заключении в России, а также приговоренного к 25 годам колонии Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом она написала в телеграм-канале.

«Поменяйте Уилана, Кара-Мурзу и Гершковича на Ассанжа. Меньше, чем за троих, они его не отдадут. Спасите одну полезную жизнь ценой трех вредных», — призвала Симоньян.

Адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров заявил РБК, что «в целом, это можно только приветствовать». «Имею в виду не идею Симоньян, а саму по себе идею обмена и тем самым спасение жизни. Что касается конкретно предложения конкретно Симоньян, исходя из личности того, кто предлагает, я бы просто не хотел комментировать. В целом идея обмена правильная, обоснованная и имеет историческую подоплеку», — сказал защитник.

Адвокат Гершковича Мария Корчагина отказалась от комментария, РБК обратился за комментарием к адвокату Уилана Владимиру Жеребенкову.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта, его обвиняют в шпионаже (ст. 276 УК, до 20 лет лишения свободы). В ФСБ считают, что Гершкович по заданию США собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Свердловской области. Лефортовский суд арестовал Гершковича до конца мая, Мосгорсуд 18 апреля оставил приговор без изменений. Вашингтон считает арест журналиста незаконным.

Американца Пола Уилана задержали в декабре 2018 года в Москве, в июне 2020 года Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам. Суд проходил в закрытом режиме, материалы дела содержали гриф «Совершенно секретно».

Высокопоставленный источник The Wall Street Journal говорил, что США открыты к «творческим решениям» для потенциального обмена журналиста Гершковича и Уилана.



Кара-Мурзу Мосгорсуд накануне приговорил к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене, участии в деятельности нежелательной организации и фейках об армии. У политика есть британский паспорт.

Ассанжа, которому в Соединенных Штатах грозит 175 лет заключения по 18 статьям, британский суд в конце апреля 2022 года разрешил экстрадировать в США. Его защита оспорила это решение в ЕСПЧ. По версии американского обвинения, Ассанж незаконно помог аналитику американской разведки Челси (Брэдли) Мэннинг украсть секретные дипломатические и военные файлы, которые были опубликованы на WikiLeaks. Адвокаты Ассанжа утверждают, что их подзащитный действовал как журналист и имел право опубликовать документы, разоблачающие военные преступления США в Ираке и Афганистане.