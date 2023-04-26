Госдеп США сообщил о выдаче почти сотни виз для сопровождающих Лаврова

Госдеп: США выдали почти сотню виз для сопровождающих Лаврова, в том числе журналистам

США выдали около сотни виз для сопровождающих министра иностранных дел России Сергея Лаврова для его визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Ведант Патель, трансляция брифинга шла на YouTube.

«В связи с визитом министра иностранных дел Лаврова в ООН по поводу российского председательства США выдали почти сто виз россиянам, в том числе ряду журналистов», — заявил Патель.

О том, что российским журналистам не выдали американские визы для сопровождения Лаврова, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остается 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы», — сказала она. Сам Лавров заявил, что «мы это не забудем и не простим».

По мнению Лаврова, страна, называющая себя самой свободной и самой справедливой, по итогу струсила давать россиянам визы. «Показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее», — добавил министр.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не выдали визы российским журналистам, поскольку СМИ, в которых они работают, являются органами пропаганды. «Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу», — подчеркнул Кирби.

24 апреля Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН, которое впоследствии состоялось под его председательством. На заседании он, в частности, назвал «шизофренией» увязку мирных переговоров с готовящимся контрнаступлением Украины и заявил, что зерновая сделка, заключенная Украиной и Россией с ООН и Турцией по отдельности зашла в тупик.