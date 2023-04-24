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Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН

Захарова: глава МИД России Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в телеграм-канале.

«Завтра под его [Лаврова] председательством состоится заседание СБ ООН», — написала она.

25 апреля в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, глава российского МИДа примет участие в заседании Совета Безопасности. В апреле Россия является председателем этого органа (эта функция ежемесячно переходит от одного члена Совбеза к другому).

Лавров планирует председательствовать на дебатах по «эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН» и ближневосточному урегулированию, сообщал МИД.

Министр и члены российской делегации долго не могли получить визы для визита в США, им выдали их за неделю до поездки, 17 апреля. Однако российские журналисты, которые должны были сопровождать Лаврова в этой поездке, визы так и не получили. «Самое главное, будьте уверены, что мы это не забудем и не простим», — сказал глава российского МИДа.

В 2022 году у Лаврова тоже была проблема с получением визы для поездки на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дело в том, что с 26 февраля 2022 года министр находится под американскими санкциями. Они запрещают ему въезд на территорию США, кроме случаев, специально определенных американскими властями.

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Сергей Лавров Мария Захарова МИД Нью-Йорк США Совет безопасности ООН
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