Мадуро назвал речь Лаврова в ООН «призывом к новому человечеству»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН «призывом к новому человечеству и к концу империализма».

«Я слушал потрясающую речь министра иностранных дел Лаврова, которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма выражает общее для человечества ощущение», — сказал Мадуро в эфире программы Con Maduro+ (цитата по «РИА Новости»).

Лавров председательствует на заседании Совбеза ООН. В апреле Россия возглавляет этот орган (эта функция ежемесячно переходит от одного члена Совбеза к другому). Дебаты посвящены «эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН» и ближневосточному урегулированию, отмечали в российском МИДе.

На заседании Лавров заявил, что США и другие западные государства «задействуют свои правила всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом», заявил министр. «Насаждая основанный на [этих] правилах порядок, его авторы высокомерно отвергают ключевой принцип устава ООН — суверенное равенство государств», — сказал министр. Он призвал Запад «вести себя прилично» и уважать других членов мирового сообщества.