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Лавров пообещал «не забыть и не простить» США невыдачу виз журналистам

Лавров о невыдаче виз США журналистам из России: не забудем, не простим

Лавров пообещал «не забыть и не простить» США невыдачу виз журналистам
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Россия не забудет и не простит отказ США предоставить визы российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИДа Сергея Лаврова в ходе его поездки в Нью-Йорк на Совбез ООН, пообещал министр.

«Самое главное, будьте уверены, что мы это не забудем и не простим», — сказал Лавров журналистам.

По его мнению, страна, которая называет себя самой свободной и самой справедливой, по итогу струсила давать россиянам визы. «В общем-то сделала глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее», — отметил министр.

О том, что российским журналистам не выдали американские визы для сопровождения Лаврова, сообщила Захарова. «К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остается 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: «Работаем над этим», — написала она в своем телеграм-канале.

О проблемах с выдачей виз дипломатам и журналистам из России заявил посол в США Анатолий Антонов. 17 апреля постпред России при международной организации Василий Небензя сказал, что Лаврову и большей части российской делегации одобрили визы для посещения заседаний Совбеза ООН, в котором Россия председательствует в апреле.

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Небензя говорил, что визит Лаврова в штаб-квартиру организации запланирован на 24–25 апреля. США предоставляют визы для участия в заседаниях ООН, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке.

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Сергей Лавров Мария Захарова США виза журналисты
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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