Лавров пообещал «не забыть и не простить» США невыдачу виз журналистам

Лавров о невыдаче виз США журналистам из России: не забудем, не простим

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Россия не забудет и не простит отказ США предоставить визы российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИДа Сергея Лаврова в ходе его поездки в Нью-Йорк на Совбез ООН, пообещал министр.

«Самое главное, будьте уверены, что мы это не забудем и не простим», — сказал Лавров журналистам.

По его мнению, страна, которая называет себя самой свободной и самой справедливой, по итогу струсила давать россиянам визы. «В общем-то сделала глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее», — отметил министр.

О том, что российским журналистам не выдали американские визы для сопровождения Лаврова, сообщила Захарова. «К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остается 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: «Работаем над этим», — написала она в своем телеграм-канале.

О проблемах с выдачей виз дипломатам и журналистам из России заявил посол в США Анатолий Антонов. 17 апреля постпред России при международной организации Василий Небензя сказал, что Лаврову и большей части российской делегации одобрили визы для посещения заседаний Совбеза ООН, в котором Россия председательствует в апреле.

Небензя говорил, что визит Лаврова в штаб-квартиру организации запланирован на 24–25 апреля. США предоставляют визы для участия в заседаниях ООН, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке.