В Тель-Авиве прошла масштабная акция против судебной реформы

В протестах против судебной реформы в Тель-Авиве приняли участие десятки тысяч человек

Акция протеста против судебной реформы правительства, которая ранее была приостановлена, вновь прошла в Тель-Авиве. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, на протестную акцию в субботу могли прийти более 110 тыс. человек. Организаторы акции говорят о 165 тыс. участниках. Издание отмечает, что цифры не могут быть проверены независимыми источниками.

Протестная акция была приурочена к 75-летию независимости страны. Демонстрации прошли и в других городах страны: в Иерусалиме, Хайфе и Ход-ха-Шароне.

План судебной реформы в Израиле министр юстиции Ярив Левин представил 4 января. Он предполагает предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда. Противники реформы обвинили авторов законопроекта в намерении сконцентрировать власть в руках правящей партии.

Протесты против нововведений продолжаются с того момента, однако они обострились после увольнения критиковавшего реформу министра обороны Израиля Йоава Галанта 26 марта. В ночь на 27 марта демонстранты также блокировали шоссе Аялон и пытались прорваться в резиденцию премьера Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. По неофициальным данным, в акциях тогда участвовали от 600 тыс. до 700 тыс. человек. В аэропорту Бен-Гурион из-за судебной реформы была объявлена забастовка.

Бывший премьер Нафтали Беннет и президент Израиля Ихцак Герцог призвали приостановить реформу. 27 марта Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир договорились отложить рассмотрение закона о судебной реформе до летней сессии парламента, которая начнется в мае. Нетаньяху подчеркнул, что хочет «предотвратить раскол общества».