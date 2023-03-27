Полиция разогнала протестующих и разблокировала главное шоссе Израиля

Шоссе Аялон соединяет между собой все основные шоссе в центральном районе Израиля, ранее его в обе стороны перекрыли протестующие в Тель-Авиве. Полиция разогнала остатки демонстрантов, начавших воздвигать баррикады на трассе

Фото: Ilia Yefimovich / DPA / ТАСС

Израильская полиция разогнала остатки протестующих в Тель-Авиве, перекрывших в обе стороны главную трассу страны Аялон, пишет Haaretz.

По данным издания, примерно через пять часов после того, как тысячи людей перекрыли шоссе, полиция начала применять силу для разгона демонстрантов. Как уточняет The Jerusalim Post, между полицией и протестующими вспыхнули ожесточенные столкновения, в ход шли водометы и слезоточивый газ с одной стороны, и бутылки и камни с другой. В столкновениях пострадали как минимум трое полицейских.

Шоссе Аялон (шоссе 20) — основное израильское шоссе, проходящее сквозь самую большую агрегацию Израиля — Гуш-Дан. Аялон соединяет между собой все основные шоссе в центральном районе Израиля, его пропускная способность — до 750 тыс. автомобилей в сутки.

The Times of Israel отмечает, что рабочие уже начали разбирать импровизированные баррикады из мусора и покрышек, установленные демонстрантами на трассе. По словам источников газеты, на фоне усиления протестов премьер-министр Биньямин Нетаньяху может пересмотреть дальнейшее продвижения судебной реформы. Об этом же говорит источник Haaretz.

План судебной реформы в Израиле министр юстиции Ярив Левин представил 4 января. Она предполагает предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда. Противники реформы обвинили авторов законопроекта в намерении сконцентрировать власть в руках правящей партии.

Протесты против реформы продолжаются в стране уже 12-ю неделю, однако в ночь на 27 марта они вспыхнули с новой силой после новости о снятии с должности министра обороны Йоава Галанта, который призывал главу правительства остановить судебную реформу. Решение Нетаньяху раскритиковал Лидер оппозиции и бывший премьер-министр страны Нафтали Беннет. Он призвал премьера отозвать письмо об увольнении Галанта и приостановить судебную реформу. «Государство Израиль находится в величайшей опасности со времен Войны Судного дня. Неважно, кто прав, а кто виноват. Я призываю всех протестующих и всех граждан Израиля — делать все без насилия, без кровопролития», — заявил Беннет.

Израильский «Keshet 12» сообщал, что по неподтвержденным данным в ночных акциях протеста по всему Израилю участвовали от 600 тыс. до 700 тыс. человек.