Министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступил со специальным заявлением против проведения судебной реформы, вызвавшей многочисленные протесты и забастовки в стране. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Раскол внутри страны проник глубоко в армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я этого не допущу», — сказал Галант.

Министр добавил, что изменения судебной системы Израиля нужны, однако риски для государства со стороны Ирана и Палестины усиливаются, а реформа раскалывает страну. Он предложил всем сторонам взять паузу, используя каникулы по случаю праздника Песах, который отмечается с 5 по 12 апреля, чтобы создать компромиссное решение. «Крупные изменения должны происходить через диалог», — подчеркнул Галант.

Министр юстиции Ярив Левин 4 января представил план судебной реформы. В случае принятия законопроекта правительство получит неограниченный контроль над назначением судей, а полномочия Верховного суда будут сокращены. Противники реформы обвиняют инициаторов проекта в желании сконцентрировать власть в руках правящей партии. В связи с этим в стране проходят массовые протесты — крупнейшие в истории страны. 12 марта на митинг вышли около 500 тыс. человек при населении страны в 9,5 млн человек.

25 марта организаторы протеста анонсировали акцию «Неделя паралича» после успешного проведения «Дня паралича». В ней приняли участие тысячи человек. Митингующие планируют собраться в местах, куда приезжают депутаты и члены правительства, чтобы перекрыть дороги и забросать их яйцами.

Израильский президент Ицхак Герцог поддержал протестующих и осудил реформу. Он назвал планы властей «кошмаром» и призвал правящую коалицию отказаться от законопроекта, чтобы страну не постиг кризис. Позже он предупредил, что реформа может привести к гражданской войне в Израиле.