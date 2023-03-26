Министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
Торнадо в Миссисипи и Алабаме унесли жизни 26 человек Общество, 04:15
Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем Политика, 04:03
Мурашко сообщил о механизмах для предотвращения дефицита лекарств Общество, 03:42
Кадыров посетил расположение полка «Север» Политика, 03:15
Трамп заявил, что США превратились в «банановую республику» Политика, 03:06
Министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу Политика, 02:51
Bloomberg оценил потери венчурного рынка из-за краха SVB Финансы, 02:25
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Между орбитами Земли и Луны пролетит огромный астероид Технологии и медиа, 02:19
«Роскосмос» начал прорабатывать возможность изучения Марса без ЕКА Технологии и медиа, 01:49
В США не увидели причин для изменения ядерных сил из-за планов России Политика, 01:30
США вернули Греции монету времен Юлия Цезаря с Брутом на аверсе Общество, 01:09
Чемпион лиги Нурмагомедова нокаутировал чемпиона мира по ММА Спорт, 01:01
Брюссель и Берлин договорились о будущем топлива в автомобилях Технологии и медиа, 01:00
В Федерации фразой «рассчитывали на большее» подвели итоги ЧМ по боксу Спорт, 00:59
Политика ,  
0 

Министр обороны Израиля призвал прекратить судебную реформу

Министр обороны Израиля Галант: я призываю правительство прекратить судебную реформу

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступил со специальным заявлением против проведения судебной реформы, вызвавшей многочисленные протесты и забастовки в стране. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Раскол внутри страны проник глубоко в армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я этого не допущу», — сказал Галант.

Министр добавил, что изменения судебной системы Израиля нужны, однако риски для государства со стороны Ирана и Палестины усиливаются, а реформа раскалывает страну. Он предложил всем сторонам взять паузу, используя каникулы по случаю праздника Песах, который отмечается с 5 по 12 апреля, чтобы создать компромиссное решение. «Крупные изменения должны происходить через диалог», — подчеркнул Галант.

Министр юстиции Ярив Левин 4 января представил план судебной реформы. В случае принятия законопроекта правительство получит неограниченный контроль над назначением судей, а полномочия Верховного суда будут сокращены. Противники реформы обвиняют инициаторов проекта в желании сконцентрировать власть в руках правящей партии. В связи с этим в стране проходят массовые протесты — крупнейшие в истории страны. 12 марта на митинг вышли около 500 тыс. человек при населении страны в 9,5 млн человек.

25 марта организаторы протеста анонсировали акцию «Неделя паралича» после успешного проведения «Дня паралича». В ней приняли участие тысячи человек. Митингующие планируют собраться в местах, куда приезжают депутаты и члены правительства, чтобы перекрыть дороги и забросать их яйцами.

Израильский президент Ицхак Герцог поддержал протестующих и осудил реформу. Он назвал планы властей «кошмаром» и призвал правящую коалицию отказаться от законопроекта, чтобы страну не постиг кризис. Позже он предупредил, что реформа может привести к гражданской войне в Израиле.

Читайте на РБК Pro
Жонглируем ценами: как компании получить фору в конкурентной борьбе
Почему звездные сотрудники рушат командную работу
Мать чат-ботов: как техдир ChatGPT стала главной женщиной в ИТ
От создания McAfee до смерти в тюрьме: история «миллионера-антивируса»
Теги
Минобороны Израиль протесты судебная реформа
Материалы по теме
Telegraph узнала об отказе пилотов Израиля везти премьера в Британию
Политика
Парламент Иордании призвал выслать посла Израиля
Политика
Минобороны России сообщило о трех погибших при ударе Израиля по Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter