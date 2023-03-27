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В Израиле после протестов отложили рассмотрение судебной реформы до мая

Власти Израиля отложили рассмотрение судебной реформы до мая после протестов
Протесты против судебной реформы в Израиле идут уже третий месяц, акции собирают сотни тысяч участников. Поддерживающие реформу премьер и министр нацбезопасности договорились отложить ее до новой сессии парламента в мае
Фото: Nir Elias / Reuters
Фото: Nir Elias / Reuters

Рассмотрение закона о судебной реформе в Израиле откладывается до летней сессии парламента, кнессета, которая начнется в мае, передает The Times of Israel. Об этом договорились премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир.

Как указывает газета, министр, который еще возглавляет крайне правую партию «Оцма Иегудит», угрожал покинуть правительство, если Нетаньяху решит приостановить проведение реформы. В Twitter Бен Гвир неоднократно выступал в ее поддержку и критиковал противников реформы.

В обмен на согласие отложить реформу Бен Гвир получил возможность добиться формирования гражданской «национальной гвардии», за что он активно выступает. Это решение одобрит парламент, пишет издание.

Утром 27 марта газета Haaretz также сообщила о согласии Нетаньяху отложить реформу. Ожидалось, что в течение дня он объявит о решении публично.

Реформа предполагает предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда. Из-за этого правящую партию обвиняют в намерении сконцентрировать власть в своих руках.

Протесты против реформы, которую представили в начале января, длятся уже третий месяц. В последние дни они собирали 600–700 тыс. участников, что делает акции крупнейшими в истории Израиля. В стране, однако, проходит и митинг сторонников реформы. Как пишет The Times of Israel, 27 марта такая акция проходила в Иерусалиме — параллельно с акцией несогласных с реформой.

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Накануне, 26 марта, израильский премьер уволил министра обороны Йоава Галанта, который призывал Нетаньяху остановить судебную реформу, вызвавшую раскол в обществе. Прекратить продвижение реформы просил и президент страны Ицхак Герцог.

26–27 марта демонстранты собрались у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме и даже смогли прорвать один из контрольно-пропускных пунктов. Позднее они перекрыли главный въезд в город.

В Тель-Авиве протестующие перекрыли в обе стороны главную трассу страны Аялон, но полиция разогнала их. В столичном аэропорту Бен-Гурион из-за судебной реформы объявлена забастовка.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль судебная реформа протесты Биньямин Нетаньяху
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