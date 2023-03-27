Президент Израиля призвал остановить судебную реформу

Ожидается, что утром премьер Биньямин Нетаньяху выступит с речью после обсуждения возможности замораживания реформы. Накануне отставка главы Минобороны после критики законопроекта обострила протесты, которые не утихали всю ночь

Ицхак Герцог (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты в стране.

«Я обращаюсь к премьер-министру, правительству и членам коалиции: эмоции тяжелые и болезненные. Людей охватывает глубокая тревога. Безопасность, экономика, общество — все под угрозой. Взоры всего народа Израиля обращены на вас», — заявил он после обострения протестов.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, критиковавшего судебную реформу, после чего по стране прокатились новые акции протеста.

Ожидается, что в понедельник утром Нетаньяху выступит с речью после обсуждения возможности замораживания реформы, которое продолжалось до пяти часов утра.

Тысячи противников реформы протестовали ночью после отставки главы Минобороны. В центре Тель-Авива протестующие на несколько часов перекрыли главное шоссе страны Аялон. Блокировали дороги и в других городах. Толпу разгоняли с помощью конной полиции и водометов.

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У резиденции премьера в Иерусалиме произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Силовики применили водометы.

Протесты в Израиле не утихают уже третий месяц. Люди недовольны планами правительства ограничить полномочия Высшего суда, который может блокировать законы, если считает их неправомерными. Судебную власть хотят лишить этой возможности. Парламентское большинство сможет преодолевать любое судебное вето, наложенное на тот или иной закон. Президент Израиля заявлял, что реформа поставила страну на грань пропасти и гражданской войны.