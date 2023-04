Нетаньяху опроверг данные о поддержке «Моссадом» протестов в Израиле

Сообщения зарубежных СМИ, которые, ссылаясь на утекшие секретные документы Пентагона, писали, что руководство израильской разведслужбы «Моссад» разрешило своим сотрудникам участвовать в акциях протеста в Израиле, не соответствуют действительности, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу NBC.

Глава израильского правительства объяснил, что к такому «недопониманию» привели слова юридического советника «Моссада». Тот сказал, что по израильскому законодательству в демонстрациях могут участвовать младшие сотрудники «Моссада», но не старшие.

«Я думаю, что «Моссад», военные, наши службы внутренней безопасности работают рука об руку со мной как с премьер-министром, чтобы обеспечить безопасность страны», — отметил Нетаньяху.

В марте в Израиле проходили масштабные акции протестов из-за судебной реформы, которую продвигало правительство Нетаньяху. Ее суть заключается в предоставлении правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращении полномочий Верховного суда. Митинги проходили как минимум в 95 разных городах по всему Израилю, участие в них приняли до 500 тыс. человек. В итоге рассмотрение реформы отложили до мая.

В ночь на 9 апреля газеты The Washington Post и The New York Times выпустили статьи, где со ссылкой на опубликованные в интернете секретные документы Пентагона утверждалось, что руководство «Моссада» поощряло участие сотрудников спецслужбы в протестах.

Сама разведслужба назвала публикации СМИ «полностью ложными и абсурдными». «Моссад» и его должностные лица не поощряли и не поощряют сотрудников организации к участию в демонстрациях против правительства, политических демонстрациях в целом или какой-либо политической деятельности», — привел The Jerusalem Post заявление «Моссада».