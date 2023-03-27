Нетаньяху заявил о неготовности «порвать народ на части»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении приостановить рассмотрение в парламенте закона о судебной реформе, вызвавшей крупнейшие протесты и забастовку

Фото: Nir Elias / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 27 марта объявил о решении отложить рассмотрение законопроекта о судебной реформе, которая привела к широкомасштабным протестам по всей стране.

«На основании моей национальной ответственности и желания предотвратить раскол общества я принял решение приостановить второе и третье чтение закона на этой сессии кнессета для того, чтобы дать время достичь согласия во время следующей сессии кнессета. Так или иначе мы проведем реформу, которая вернет потерянные баланс между ветвями власти», — сказал Нетаньяху в ходе своего обращения к народу (его транслировал 9-й канал израильского телевидения).

«Есть одна вещь, на которую я не готов пойти; есть радикальное меньшинство, которое готово разорвать нашу страну на части <...> Я требую от глав сил безопасности, от глав армии выступить резко и четко против этого явления, не принимать его, не понимать его, остановить отказничество», — сказал он. «Граждане Израиля, я не готов порвать наш народ на части», — подчеркнул Нетаньяху, напомнив в начале выступления притчу царя Соломона о настоящей матери, не позволившей разорвать своего ребенка на части.

Обращения премьера ждали в понедельник утром, но он его перенес. По сообщениям израильских СМИ, вместо этого он провел переговоры с членами коалиции правых, религиозных и националистических сил, которую возглавляет, и сообщил о своем решении приостановить реформу.

До обращения Нетаньяху президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты в стране. «Я обращаюсь к премьер-министру, правительству и членам коалиции: эмоции тяжелые и болезненные. Людей охватывает глубокая тревога. Безопасность, экономика, общество — все под угрозой. Взоры всего народа Израиля обращены на вас», — заявил он после обострения протестов. В Израиле в ночь на 26 марта задержали более 40 человек на акциях против реформы судебной системы. Протесты, не утихающие с января, уже признаны крупнейшими в истории страны. Так, 12 марта на митинг вышли около 500 тыс. человек при населении 9,5 млн человек.

Предыдущее обращение премьер-министра состоялось 23 марта. Тогда ожидалось, что он объявит о корректировке или отмене реформы. Однако премьер, напротив, заявил, что намерен ее продолжать и берет процесс в свои руки. До этого активно участвовать в переговорах о реформе Нетаньяху не мог, так как в феврале генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара заявляла, что Нетаньяху запрещено участвовать в них из-за конфликта интересов, вызванного судебным разбирательством по делу о его коррупции. Однако 23 марта парламент одобрил закон, который усложнил процедуру отстранения премьера от власти, в частности лишил такого права генерального прокурора. Закон о процедуре отставки премьера — один из элементов реформы, против которой идут протесты.

Обращению премьера 23 марта предшествовало появление информации в израильских СМИ о намерении обратиться к гражданам министра обороны Йоава Галанта. Как писала Times of Israel, Галант собирался выступить против реформы, но в итоге после консультаций с премьером выступать он не стал. Однако он все же выступил в субботу, 25 марта, призвав приостановить реформу. После этого Нетаньяху 26 марта его уволил.

Как прошел решающий день протестов

Протесты продолжаются 12 недель, начавшись сразу после представления основных положений реформы. Они усилились после увольнения Галанта. В понедельник о забастовке объявил профсоюз работников аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, из-за чего все вылеты были приостановлены. Затем мэр города Модиин и председатель Федерации местных властей (входит в партию Нетаньяху «Ликуд») Хаим Бибас объявил, что муниципалитеты и местные советы присоединятся к крупнейшему в стране профсоюзу «Гистадрут» и медицинским профсоюзам. Он также открыто призвал Нетаньяху остановить судебную реформу и восстановить в должности ранее уволенного министра обороны.

Глава «Гистадрута» Арнон Бар-Давид заявил о готовности объявить национальную забастовку. Члены возглавляемого им профсоюза с утра заполнили поезда в сторону Иерусалима, чтобы присоединиться к протестам у здания кнессета. Крупнейшие торговые центры в Тель-Авиве с полудня прекратили свою работу, шоссе Аялон было перекрыто протестующими. Рестораны McDonalds закрылись по всей стране в знак поддержки демонстрантов.

Основная демонстрация началась днем у здания кнессета, на которой собрались десятки тысяч противников реформы. Они размахивали флагами Израиля и заявляли о том, что не сдадутся. Трое из них смогли проникнуть в здание кнессета, но были остановлены полицией. К протестующим вышел лидер оппозиции Яир Лапид, который призвал их продолжить сопротивление реформе.

До этого правая группа La Familia объявила о собственной акции в защиту судебной реформы вечером в Тель-Авиве. Из-за опасности столкновений между ними и протестующими, возвращающимися из Иерусалима, последних призвали не выходить на железнодорожной станции Хашалом. Сразу после этого La Familia решила изменить место встречи и перенести свою акцию в то же место, где проходят основные протесты против реформы, то есть к зданию кнессета. На этом фоне Нетаньяху впервые за день прервал молчание и призвал в своем аккаунте в Twitter участников акций с обеих сторон избегать насилия. За проведение реформы выступили и 17 высокопоставленных сионистских раввинов, которые написали открытое письмо Нетаньяху с призывом не поддаваться на давление со стороны меньшинства.

Зачем понадобилась реформа и почему ее критикуют

Судебная реформа была представлена в начале января, спустя несколько дней после приведения к присяге правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Она предполагает изменение нескольких основных принципов функционирования институтов государства, в том числе способа формирования состава Верховного суда (Высшего суда справедливости), полномочий премьер-министра и правящей коалиции, процедуры отстранения премьера.

Биньямин Нетаньяху в третий раз возглавил правительство Израиля конце декабря 2022 года, в его составе 31 министр и пять заместителей. Это самое правое правительство за всю историю государства. Помимо партии Нетаньяху «Ликуд» в правящую коалицию вошли ультраортодоксальные блоки ШАС и «Объединенный иудаизм Торы», а также ультраправые политические партии «Религиозный сионизм», «Оцма ехудит» («Еврейская сила») и «Ноам». Коалиция контролирует 64 из 120 мест в кнессете.

Отдельные положения реформы, например изменение набора оснований для отстранения премьера от власти, уже были приняты кнессетом. В случае полного одобрения парламент получит право большинством в 61 голос повторно принимать законы, отмененные Верховным судом. Таким образом, любая правящая коалиция будет иметь достаточно голосов, чтобы в случае принятия закона преодолевать вето Верховного суда и беспрепятственно принимать любые законы. Также правительство получит контроль за процессом назначения судей.

Критики реформы указывают, что ее реализация не только подорвет действующую в стране систему сдержек и противовесов, но и напрямую выгодна членам нынешней правящей коалиции. Так, ее проведение может гарантировать ультраортодоксальным партиям, входящим в правительство, что Верховный суд не сможет препятствовать принятию закона, избавляющего членов их общины от службы в армии. В случае с Нетаньяху сокращение полномочий Верховного суда поможет закрыть возбужденные против него три уголовных дела из-за обвинений в коррупции. Ослабление Верховного суда также будет способствовать продолжению строительства израильских поселений на западном берегу реки Иордан, которые международное сообщество считает незаконными.

Правительство, в свою очередь, указывает на то, что в руках Верховного суда сосредоточено слишком много власти и он вмешивается в те вопросы, в которые не должен. В Израиле нет Конституции, работу Верховного суда регулирует набор квазиконституционных основных законов. Одновременно с этим только Верховный суд может контролировать работу кнессета. Защищая грядущие изменения, правительство не раз указывало, что они схожи с американской системой, в которой судьи назначаются президентом с одобрения сената (верхней палаты парламента). Президент США Джо Байден, в свою очередь, высказывал обеспокоенность из-за намерений Израиля провести судебную реформу.

Президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии «Эли Гервиц», член общественного совета Российского еврейского конгресса, адвокат Эли Гервиц в разговоре с РБК отметил, что предложенная реформа действительно «перекликается» с американскими принципами. «Но в США двухпалатный парламент, четкое отделение исполнительной власти от законодательной, федеральная система правления и другие элементы системы сдержек и противовесов против сосредоточения всех реальных полномочий в руках одной ветви власти. В Израиле всего этого нет», — напомнил он.

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По мнению эксперта, причина неприятия реформы широкими слоями общественности заключается как в самих изменениях, которые могут быть платформой для широкой дискуссии, так и в скорости, с которой их пытаются провести. Эта скорость, по словам Гервица, «совершенно не соответствует их важности, чтобы не сказать эпохальности». Персональные интересы тех, кто пытается провести эти реформы, не добавляют им поддержки в той части общества, которая уже 12 недель выходит на улицы в рамках протестов, указывает собеседник РБК. По его оценке, реализация реформы приведет к «приручению» судебной системы, превращению чиновников из слуг общества в сервильную обслугу министров.