Вылеты из аэропорта Бен-Гурион отменили из-за всеобщей забастовки

Все вылеты из аэропорта Бен-Гурион остановили из-за всеобщей забастовки в Израиле

Работа аэропорта остановлена из-за всеобщей забастовки, которую в Израиле объявила федерация профсоюзов «Гистадрут» объявила впервые с 2012 года из-за судебной реформы, которая должна расширить полномочия правительства

Фото: Nir Elias / Reuters

Вылеты из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве были остановлены из-за всеобщей забастовки против судебной реформы, сообщает Times of Israel.

О начале забастовки в аэропорту объявил глава профсоюза аэропорта Пинхас Идан.

«Я приказал немедленно прекратить взлеты в аэропорту, — заявил он.

Массовые протесты в Израиле разгорелись из-за планов правительства страны провести судебную реформу. План, который предложил министр юстиции Ярив Левин еще в начале января, предполагает предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда.

Противники реформы обвинили авторов законопроекта в намерении сконцентрировать власть в руках правящей партии. Протесты продолжаются в Израиле 12-ю неделю, однако после сообщения о снятии с должности министра обороны Йоава Галанта, который призывал главу правительства остановить судебную реформу, вспыхнули с новой силой, на протесты вышли тысячи израильтян.

В центре Тель-Авива протестующие на несколько часов перекрыли главное шоссе страны Аялон, толпу разгоняли с помощью конной полиции и водометов. Дорога была заблокирована примерно на пять часов.

Израильский телеканал «Keshet 12» сообщал, что, по неподтвержденным данным, в ночных акциях протеста по всему Израилю участвовали от 600 тыс. до 700 тыс. человек.

Федерация профсоюзов Израиля, «Гистадрут», объявила о начале всеобщей забастовки. О своем решении присоединиться к забастовке уже объявил профсоюз медицинских работников, не будут работать детские сады и крупные торговые центры.

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить судебную реформу. Ожидается, что глава правительства Биньямин Нетаньяху выступит с обращением.

Предыдущий раз федерация «Гистадрут» прибегала ко всеобщей забастовке в 2012 году, тогда всеобщая забастовка продлилась 5 дней, поводом к протестам тогда стало требование уравнять права трудящихся в госорганизациях на условиях частного подряда в том, что касалось зарплат и социального пакета.