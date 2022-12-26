Журналиста Bellingcat Христо Грозева объявили в розыск по статье УК

В графе «основание для розыска» указано, что журналист разыскивается по статье УК. Ранее ФСБ обвинила Грозева в причастности к украинской операции по угону российских боевых самолетов

Христо Грозев (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Журналиста-расследователя Bellingcat (признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Христо Грозева добавили в базу розыска МВД, следует из карточки на сайте ведомства.

В графе «основание для розыска» указано, что журналист разыскивается по статье УК, других данных МВД не раскрыло.

25 июля ФСБ обвинила Грозева в причастности к украинской операции по угону российских боевых самолетов. По данным спецслужбы, СБУ планировала угнать у России бомбардировщик Су-24, истребитель Су-34 и сверхзвуковой ракетоносец Ту-22 М3. «Очевидно, что вся операция проводилась при поддержке западных, прежде всего британских спецслужб. О причастности Грозева к MI-6 нам известно не только из его заявлений», — заявил тогда анонимный сотрудник ФСБ.

По данным спецслужбы, Грозев переписывался с одним из участников операции, он в конце мая «через своего координатора» нашел двух девушек-курьеров. Они встретили на липецком железнодорожном вокзале курьера из Москвы, который вез аванс для якобы согласившегося участвовать в угоне российского летчика. Речь идет о сумме $4 тыс.

Материал дополняется.