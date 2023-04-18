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Сальдо допустил подготовку ВСУ к форсированию Днепра

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о скоплении группировок ВСУ на правом берегу
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

️На подконтрольном Киеву правом берегу Днепра в Херсонской области наблюдается скопление украинской военной техники, действия Украины демонстрируют подготовку к форсированию реки, заявил глава региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, украинские войска задействуют «весь малотоннажный флот», малые суда могут использоваться в дальнейшем для переброски десанта. Кроме того, сказал Сальдо, с правого берега регулярно ведутся обстрелы.

Врио главы Херсонской области добавил, что в регионе возведены «очень серьезные и огромные» фортификации «в несколько эшелонов», которые станут «ловушкой» для тех, кто попытается «сунуться».

Сальдо уже говорил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра 11 апреля. Тогда он сообщал, что туда перебрасываются бойцы и техника. Однако, по мнению Сальдо, у ВСУ недостаточно сил для успешного форсирования Днепра, в том числе речь идет о технике, вооружениях, боеприпасах и средствах обеспечения, хотя людей «нагнали достаточно».

Днем позже он заявил, что регион готов к возможному наступлению украинской стороны, выразив мнение, что такая попытка все же будет.

В октябре 2022 года Сальдо объявил эвакуацию жителей правого берега Днепра Херсонской области на левый. Он объяснял это тем, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, а также риском затопления территорий в случае разрушения Каховской ГЭС. 28 октября власти заявили, что эвакуация с правого берега завершилась.

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В конце октября зону эвакуации расширили на 15 км от Днепра, а в начале ноября российские войска заняли линию обороны на левом берегу. 11 ноября ВСУ вошли в Херсон.

О том, что весной украинские войска планируют провести «серьезное наступление», в начале этого года говорил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. В офисе украинского президента говорили, что контрнаступление может начаться к середине мая. 7 апреля госсекретарь США Энтони Бликен заявил, что наступление армии Украины, вероятно, начнется в ближайшие недели.

Сальдо допустил подготовку ВСУ к форсированию Днепра
Сальдо допустил подготовку ВСУ к форсированию Днепра

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