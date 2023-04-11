Сальдо заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

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Украинские военные готовятся к форсированию Днепра, на правый берег реки перебрасываются живая сила и техника, заявил «РИА Новости» врио губернатора Херсонский области Владимир Сальдо.

«На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются», — сказал Сальдо.

По его мнению, сил для успешного форсирования Днепра у ВСУ недостаточно, в том числе из-за техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения, хотя людей «нагнали достаточно».

В октябре 2022 года Сальдо объявил об эвакуации жителей муниципалитетов, расположенных на правом берегу Днепра, на левый. Он объяснял это тем, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, а также риском затопления территорий в случае разрушения Каховской ГЭС. 28 октября власти заявили, что эвакуация с правого берега завершилась.

В конце октября зону эвакуации расширили на 15 км от Днепра, а в начале ноября российские войска заняли линию обороны на левом берегу. Позже ВСУ вошли в Херсон.

В начале 2023 года начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предупреждал, что весной ВСУ планируют провести «серьезное наступление».

«Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса», — заявил он. В офисе украинского президента говорили, что контрнаступление может начаться к середине мая. 7 апреля госсекретарь США Энтони Бликен заявил, что наступление армии Украины, вероятно, начнется в ближайшие недели.