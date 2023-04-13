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В Нидерландах оценили влияние помощи Украине на обороноспособность страны

Минобороны Нидерландов: помощь Киеву снижает обороноспособность страны, но пока допустимо
Кайса Оллонгрен
Кайса Оллонгрен (Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images)

Военная помощь Киеву от Нидерландов снижает обороноспособность страны, однако ситуация пока приемлемая. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в письме Палате представителей Нидерландов (нижняя палата парламента).

Снижение обороноспособности можно считать допустимым «с учетом текущих обстоятельств», говорится в письме. Власти принимают необходимые меры, чтобы смягчить негативное влияние помощи Киеву на обороноспособность Нидерландов, подчеркнула министр.

В частности, оборонная сфера получает финансовые компенсации на отправку вооружений на Украину. Кроме того, правительство производит закупки военной техники взамен отправленной Киеву, написала Оллонгрен.

С конца февраля 2022 года до 5 апреля Нидерланды поставили Украине военную помощь на общую сумму €1,2 млрд, говорится в отчете оборонного ведомства. Страна передала Киеву ЗРК, танки, гаубицы, стрелковое оружие, боеприпасы и прочее оборудование из собственных запасов на €588 млн. Однако восполнение запасов оборудования и замена его части потребовали дополнительных затрат. По этой причине общую стоимость прямых поставок вооружений Амстердам оценил в €912 млн.

Дополнительно €121 млн ушли на закупки для Украины товаров военного назначения, говорится в отчете. Оставшиеся средства Амстердам перечислил в фонды, которые оказывают Украине поддержку.

Власти страны также не исключали, что Нидерланды направят Киеву истребители F-16 по запросу украинских властей. В феврале Оллонгрен сообщила, что Амстердам получил такую заявку от Киева. Она уточнила, что Нидерландам придется обсудить отправку Украине таких самолетов с союзниками, в том числе с США.

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Американские власти неоднократно отказывались поставить на Украину истребители F-16. Однако в конце февраля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что дискуссии о поставках Киеву истребителей четвертого или пятого поколения идут внутри американской администрации. Такие переговоры, по словам дипломата, также ведутся с Киевом.

Российское руководство осуждает поставки вооружений на Украину. Страны НАТО из-за поставок вооружений стали одной из сторон конфликта, говорил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Обсуждение поставок истребителей ведет к эскалации и затягивает конфликт, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Теги
Нидерланды обороноспособность Украина военная помощь
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