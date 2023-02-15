Die Welt узнала об отказе Нидерландов и Дании отправлять на Украину танки

Отказаться от поставок Leopard 2 может и Финляндия, пока не вступит в НАТО, пишет газета. Пентагон сообщал, что в коалицию по танкам для Киева вошли восемь стран, в том числе Дания и Нидерланды

Правительства Нидерландов и Дании отказались отправлять на Украину танки Leopard 2, пишет газета Die Welt.

Например, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обещал поставить в страну 18 Leopard 2, однако теперь Гаага в ответ на запрос издания заявила, что передача Киеву танков больше не рассматривается. «Решение было принято в ходе тесных консультаций между Нидерландами и Германией», — сказали в правительстве.

Дания также не будет передавать Украине танки, хотя страна имеет 44 Leopard самой современной версии — 2A7. Отказаться от поставок может и Финляндия (у нее есть 200 танков Leopard 2), пока не вступит в НАТО. Не желает отправлять боевые машины и Швеция.

Первоначально Германия собиралась создать коалицию для отправки на Украину двух батальонов танков Leopard 2. В ФРГ один батальон включает 44 танка, поэтому предполагалось, что Киев должен получить почти 90 боевых машин, указывает газета. Однако затем немецкое правительство решило ориентироваться на численность украинского батальона, который состоит из 31 танка. Таким образом, обещанное количество Leopard сократилось почти на треть и составляет чуть более 60 единиц, пишет Die Welt.

Как планировал Берлин, в один батальон должны были войти Leopard более старой версии 2A4, а в другой — более современной 2A6. Однако этот план провалился. На данный момент Польша пообещала 14 танков 2A4, еще четыре прибудут из Канады. Норвегия объявила, что поставит восемь Leopard. Испания пообещала отправить от четырех до шести 2A4. Что касается 2A6, Германия изначально обещала предоставить 14 танков этой версии. Португалия поставит еще три. Таким образом, не хватает еще 14 Leopard 2A6, указывает газета.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в коалицию по поставкам на Украину танков Leopard вошли восемь стран: Дания, Испания, Канада, Нидерланды, ФРГ, Польша, Норвегия и Португалия. Министр обороны Польши Мариуш Блащак уточнил, что Киев получит танки в середине марта.

ФРГ объявила о передаче Украине своих Leopard 2 в конце января. США обещали отправить свои танки Abrams, Великобритания — Challenger, Франция — колесные AMX-10 RC. Париж не исключал также передачу танков Leclerc.

Президент России Владимир Путин говорил, что стране «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты». Москва знает, «чем ответить, применением бронетехники дело не закончится», предупредил он.